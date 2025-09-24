MrBeast'in Çektiği Videolardan Zarar Ettiği Ortaya Çıktı

YouTube’un en çok izlenen ismi MrBeast, videoları on milyonlarca izlense de zarar ettiği ortaya çıktı.

YouTube’un en çok izlenen kanallarından birine sahip olan MrBeast’in, yüksek prodüksiyon maliyetleri nedeniyle videolarından zarar ettiği bildirildi. Aktarılan bilgilere göre, her bir video milyonlarca dolara mal oluyor ve şirketin yıllık zararına doğrudan etki ediyor.

MrBeast’in şirketi Beast Industries, son üç yıldır zarar ettiğini açıkladı. 2024’te ise kaybın 110 milyon doları aştığı belirtildi. Donaldson’ın her video için 3 ila 4 milyon dolar harcadığı paylaşıldı. Kanal dünya genelinde en çok aboneye sahip olsa da birçok video masrafını karşılamıyor.

MrBeast videolardan zarar etse de çikolata markası kâr ettiriyor

MrBeast’in çikolata markası Feastables ise şirketin en çok kazandıran işi olarak öne çıkmış durumda. 2024’te Beast Industries’in elde ettiği 450 milyon dolarlık satışın yaklaşık yarısı bu markadan geldi. Daha önce de Feastables’ın, medya projelerinden çok daha fazla gelir getirdiği sık sık gündeme gelmişti.

Tabii MrBeast videolardan zarar etse de kişisel servetini korumaya devam ediyor. Yalnızca bu yıl video prodüksiyonuna 250 milyon dolara yakın yatırım yapacağını söyleyen Donaldson’ın, yeni projelerle iş alanlarını genişletmeye hazırlandığı da paylaşıldı.