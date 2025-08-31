Dijital güvenlik açıkları, son dönemde teknoloji şirketlerinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Özellikle anlık mesajlaşma uygulamaları, kullanıcı verilerinin hedef alındığı karmaşık saldırılarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu kapsamda WhatsApp, iOS ve Mac uygulamalarında ortaya çıkan kritik bir güvenlik sorununa yönelik adım attığını duyurdu.

WhatsApp, iOS ve Mac uygulamalarında ortaya çıkan kritik bir güvenlik açığını kapattığını açıkladı. Tespit edilen bu güvenlik açığının belirli kişilere yönelik hedefli saldırılarda kullanıldığı ve Apple’ın yakın zamanda kapattığı başka bir açıkla bağlantılı olabileceği bildirildi.

“CVE-2025-55177” olarak kayda geçen bu açık, iOS ve macOS kullanıcılarını hedef alan karmaşık saldırıların bir parçası olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu açık Apple’ın kısa süre önce kapattığı “CVE-2025-43300” ile birlikte kullanıldığında cihazlara sızıp veri çalmaya kadar gidebiliyor.

Güvenlik açığından etkilenen WhatsApp sürümleri açıklandı

WhatsApp’ın açıklamasına göre; iOS için WhatsApp’ın 2.25.21.73’ten önceki sürümleri, iOS için WhatsApp Business 2.25.21.78 ve Mac için WhatsApp 2.25.21.78 sürümü söz konusu güvenlik açığından etkilendi. Şirket, kullanıcıların uygulamalarını en güncel sürüme yükseltmeleri gerektiğini belirtti.

WhatsApp, bu tarz hedefli saldırılara karşı sadece uygulamanın değil, iOS ve macOS sistemlerinin de güncel tutulmasını öneriyor. Hatta tam güvenlik için cihazı fabrika ayarlarına döndürmek bile tavsiye ediliyor ancak bu açığın kimlerin elinde olduğu ya da kimler tarafından kullanıldığı şimdilik bilinmiyor.