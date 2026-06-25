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MSI'ın Yeni El Konslu Claw 8 EX AI Plus, Cep Yakan Fiyatla Türkiye'de Satışa Sunuldu

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MSI'ın yakın zamanda tanıttığı Claw 8 EX AI Plus konsolu, cep yakan fiyatla Türkiye'de satışa çıktı.

MSI'ın Yeni El Konslu Claw 8 EX AI Plus, Cep Yakan Fiyatla Türkiye'de Satışa Sunuldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son yıllarda iyice yaygınlaşan ürünlerden biri de el konsolllarıydı. Valve’dan ASUS’a, Lenovo’dan MSI’a kadar birçok farklı markanın bu tarz ürünler piyasaya sürdüğünü görmüştük. MSI’ın Computex 2026 öncesi tanıttığı Claw 8 EX AI Plus modeli de bunlardan biriydi.

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Şimdi ise MSI Claw 8 EX AI Plus ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Oyunculara en üst seviye deneyimi yaşatacak özelliklere sahip yeni el konsolu, resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Fiyatı, tahmin edebileceğiniz gibi biraz cep yakan cinsten.

İçerikten Görseller

MSI'ın Yeni El Konslu Claw 8 EX AI Plus, Cep Yakan Fiyatla Türkiye'de Satışa Sunuldu
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MSI Claw 8 EX AI Plus Türkiye fiyatı

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Ürün Fiyatı
MSI Claw 8 EX AI Plus 133.999 TL

Yurt dışında 1799 dolar fiyata sahip olan Claw 8 EX AI Plus, ülkemizde de herkesin erişemeyeceği 133.999 TL’lik bir fiyata sahip. İtopya gibi satıcılardan sunulduğunu ekleyelim. Özelliklerinden de bahsedelim. Cihazda 8 inç boyutunda 1200x1900 piksel çözünürlükte 120 Hz’lik bir LCD ekran bulunuyor.

Claw 8 EX AI Plus, 32 GB’lık LPDDR5X RAM’e ve 1 TB’lık NVME M.2 SSD’ye sahip. Intel’in Arc G3 Extreme işlemcisinden güç alıyor. Grafik kartı (GPU) ise Arc B390 olarak karşımıza çıkıyor. GPU tarafında Ryzen Z2 Extreme gibi modellerin üzerinde performans gösterebildiği belirtiliyor.

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