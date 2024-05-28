10 yıl önce batan Japonya merkezli kripto para borsası Mt. Gox'a ait cüzdanlardan, yüklü miktarda BTC transferi yapıldı. Bu durum, kripto paralarda değer kaybı yaşanmasına neden oldu.

Kripto para piyasaları, bugün de gerilecek bir konu buldu. Bundan 10 yıl önce batan Japonya merkezli borsa Mt. Gox'a ait cüzdanlardan yüklü miktarda Bitcoin (BTC) transferi yapıldı. Bu transfer, başta BTC ve Ethereum (ETH) olmak üzere pek çok kripto paranın değer kaybetmesine yol açtı.

BTC, geçtiğimiz gün yine 70 bin dolar seviyelerini gördü. Buna paralel olarak ETH de 4.000 dolar seviyelerini zorladı. Ancak Mt. Gox'a ait cüzdanlardan 7 milyar doların üzerinde değere sahip 107 bin 547 BTC'nin taşınmaya başlaması, piyasalarda korku yaşanmasına sebep oldu. Aslında böyle bir olayın yaşanacağı biliniyordu ancak her şeye rağmen düşüş engellenemedi.

BTC fiyat grafiği şöyle:

BTC, Mt. Gox'a ait cüzdanlardan BTC taşınmaya başlaması ile 67 bin 500 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ancak piyasalar, sonradan toparlanmaya başladı. BTC, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 68 bin 600 dolar, ETH ise 3.900 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Mt. Gox'a ait cüzdanlardaki para transferlerinin nedenini de açıklayalım. Batık borsa, tasfiye sürecinde yatırımcıların parasını vereceğini açıklamıştı. Bundan birkaç ay önce de alacaklıların kimlik doğrulama süreci başladı. Konuyla ilgili açıklama yapılmadı ancak cüzdanlardaki transferlerin nedeni tam olarak bu. Borsa, elinde tuttuğu 107 bin 547 adet BTC'yi gerçek sahiplerine iade edecek.