Türkiye'nin Otomobili ile İlgili Heyecanlandıran Paylaşım

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli ve elektrikli otomobil ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Twitter’dan yapılan yeni paylaşımda, araç altyapısının internet üzerinden güncellenebileceği ifade edildi.

Türkiye’nin yaklaşık 50 yıl sonra geliştirdiği ikinci yerli otomobili, geçtiğimiz yılın sonlarında Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen lansmanda gün yüzüne çıkmıştı. SUV ve sedan olmak üzere iki farklı segmentte tanıtılan Türkiye’nin Otomobili, teknolojik özellikleri kadar tasarımıyla da büyük beğeni toplamıştı.

Yerli ve elektrikli otomobilin arkasındaki şirket olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), aracın tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan yeni paylaşımda, otomobille ilgili yeni bilgiler verildi.

“Türkiye’nin Otomobili’nin internet üzerinden güncellenebilir, ‘seviye 3 ve ötesi’ otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapısı ve ileri seviye sürücü destek sistemleri ile şehir trafiğinin ve uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz” ifadelerinin kullanıldığı paylaşım, araca dair beklentileri daha artırdı.

TOGG, daha önce yaptığı bir başka paylaşımda, aracın yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacağını belirtmişti.

Türkiye'nin Otomobili, 2022 yılında üretim bandına girecek

Hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 30 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebileceği açıklanan Türkiye’nin Otomobili, 300+ ve 500+ menzil seçeneklerine sahip olacak. Aracın 200 beygirlik versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede, 400 beygirlik versiyonu ise 4.8 saniyenin altında tamamlayabilecek.

Las Vegas’ta düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2020’de dünyaya tanıtılan Türkiye’nin Otomobili, 24-27 Şubat tarihlerinde İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) ise ilk kez sergilenecek.