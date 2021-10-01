18 yaşında bir genç kadına tecavüz suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan hakkında 'tecavüzcü' ve 'şerefsiz' diyen Ezgi Mola'ya para cezası verildi. Eleştirilen kararın ardından sosyal medyada Ezgi Mola'ya destek yağdı.

Geçtiğimiz Haziran ayında ülke gündeminde yankı uyandıran bir olay meydana gelmişti. Henüz 18 yaşında olan İpek Er, arkasında bir not bırakarak intihar etmiş; yaklaşık bir ay süren yaşam savaşının ardından hayatını kaybetmişti. Arkasında bıraktığı not ise Musa Orhan isimli şahsın kendisine tecavüz ettiğini söylüyordu.

İpek Er ve babası, olaydan yalnızca birkaç gün önce Musa Orhan hakkında şikayette bulunmuş ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçuyla soruşturma başlatılmıştı. Bıraktığı intihar notunda yaşananları kimseye anlatmaması için Musa Orhan'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen İpek Er, notunun sonunda ' artık öleceğim için korkmama gerek yok ' diyerek hayatına son vermişti.

Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanma kararı tepki çekmişti:

İpek Er'in hayatını kaybetmesi sonrası artan tepkilerin ardından Musa Orhan tutuklanmış, ancak bir hafta gibi kısa bir süre sonra tutuksuz yargılanması kararı verilmişti. Yapılan itirazların kabul edilmemesi sonrası Musa Orhan tutuksuz olarak yargılanmaya başladı.

Duruma tepki veren isimlerden biri de oyuncu Ezgi Mola olmuştu. Ezgi Mola, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla kararı eleştirerek Musa Orhan hakkında 'tecavüzcü' ve 'şerefsiz' ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım ve Ezgi Mola'nın özür dilemeyi reddetmesi sonrası Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un suç duyurusu üzerine Mola hakkında dört yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bugün sonuçlanan davada Ezgi Mola'ya para cezası verildi. Musa Orhan'ın İpek Er'e tecavüz suçlaması ile yargılandığı dava ise hâlâ devam ediyor.

Twitter'da Ezgi Mola'ya destek yağdı: