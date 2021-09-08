Siemens Türkiye, baba olan çalışanlarına verdiği "babalık izni" süresini uzattığını duyurdu. Alınan karara göre babalık izni, bundan sonra 5 gün yerine 2 hafta olacak. Şirket bu kararla, aile bağlarını güçlendirmeye katkı sağlayacağını düşünüyor.

Dünya genelinde hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde çalışanlar, kendileri için özel olan günlerde izin hakkına sahip oluyorlar. Bu izinlerden bir tanesi de babalık izni. Pek çok yerde karşımıza çıkan bu izin hakkı, baba olan bir bireye belirli sayıda ekstra izin verilmesi anlamına geliyor.

Çalışanlarına babalık izni veren kurumlardan bir tanesi de Siemens Türkiye'ydi. Şu ana kadar baba olan çalışanlarına 5 gün izin veren şirket, bu sayede çalışanlarının mutlu günlerine ortak oluyordu. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir karar alındı. Siemens Türkiye, baba olan çalışanlarının bebekleriyle daha fazla zaman geçirebilmesi için, babalık iznini 2 haftaya çıkardığını duyurdu.

"Aile birlikteliğini desteklemek istiyoruz"

Babalık izni, çalışanlara hak mahrumiyeti yaşatan bir durum değil. Yani bu süreç ile ücretsiz izin durumunu karıştırmamak gerekiyor. Siemens Türkiye'nin aldığı karar, iki haftalık babalık izni için de herhangi bir kısıtlama sunmuyor. Yani baba olan Siemens Türkiye çalışanları, yıllık izin kullanıyor gibi babalık izni kullanabilecekler.

Konuyla ilgili açıklamalar, Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur tarafından yapıldı. Kunur, şu ifadeleri kullandı; "Siemens Türkiye olarak başarılarımızın en önemli etkenlerinden birinin işini sahiplenerek yapan ekip arkadaşlarımız olduğuna inanıyoruz. Bunun için düzenli olarak çalışma arkadaşlarımızla bir araya geliyor, onlardan aldığımız geri bildirimlerle çalışma ortamımızı dönüştürmek ve güncel ihtiyaçlara göre şekillendirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda aldığımız geri bildirimler sonucunda, 5 gün olarak verilen resmi babalık izin süresinin 2 haftalık bir süreye çıkarılmasına karar verdik. Bebeği yetiştiren anne-babalar için, bebeklerin aile yaşamına katıldığı bu özel günlerde babaların yoğun bir etkileşime girmelerinin uzun vadede aile birlikteliğinin gelişmesinde ve kadınları desteklemekte önemli olduğunu düşünüyoruz."