Jeff Bezos’un NASA’ya Açtığı Dava Yine Ertelendi

Blue Origin CEO’su Jeff Bezos’un NASA’ya açtığı dava, bir kez daha ertelendi. SpaceX’e torpil geçildiği gerekçesiyle açılan davanın belgelerinin henüz düzenlenememesi nedeniyle mahkemeden 4 gün daha istendi. Davanın uzaması, NASA’nın Artemis programında aksamalar yaratabilir.

Geçtiğimiz haftalarda Jeff Bezos’un özel uzay seyahat şirketi Blue Origin, NASA’ya dava açmıştı. Davanın nedeni, Artemis programının ihalelerinin haksız bir şekilde SpaceX’e verildiği iddiasıydı. Dava zaten NASA’nın planlarında aksama yaratabilecekken, şimdi de davanın kendisinde bir aksama yaşandı.

Blue Origin’in NASA’ya açtığı dava, yine ertelendi. Ertelenmenin nedeni ise ABD Adalet Bakanlığı avukatlarının dava belgelerini henüz tamamlayamaması oldu. Davanın kendisinin NASA’nın programında aksama yaratabileceği zaten söz konusuydu. Şimdi de davanın kendisinin uzamasıyla planlarda büyük aksaklıklar çıkabilme ihtimali doğdu.

Daha önce de 1 hafta ertelenmişti

Geçtiğimiz aylarda NASA, 1972 yılından beri insanları Ay’a götürmeyi amaçladığı Artemis programı için açtığı ihaleleri büyük şirketlerin tekliflerine sunmuştu. Bu ihalelere talip büyük isimler arasında SpaceX, Blue Origin ve Boeing yer aldı. İhale için iki şirket seçeceğini ifade eden ve bu yönde anlaşma imzalayan NASA’nın sadece SpaceX’i seçmesi, ortalığı karıştırdı. Ay’a iniş takımlarını sadece SpaceX’in üreteceği haberi üzerine haksızlığa uğradığını ifade eden Jeff Bezos, NASA'nın yasa dışı ve uygunsuz teklif değerlendirdiği gerekçesiyle şirketi adına federal mahkemeye başvurdu.

Blue Origin tarafından NASA’ya açılan dava, daha önce de ertelenmişti. Şimdi de bakanlığa bağlı avukatların dava belgelerini henüz bir araya getirememesi nedeniyle yine ekstra süre istendi. Sorun, 1700 sayfalık dosyanın sayfalarını sıralamaktı. Alakadar herkese dağıtılacak 1700 sayfalık PDF dosyalarının doğru bir şekilde düzenlenebilmesi için mahkemeden 4 gün daha istendi. Sonuç olarak daha önce 1 hafta ertelenen dava, 4 gün daha ertelendi. Uzadıkça uzayan süreç, NASA’nın Artemis görevine ilişkin programını aksatabilir ve bu görev için belirlenen tarihlerde de ertelenmeye yol açabilir.