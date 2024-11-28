Türkiye'nin unutulmaz sanatçılarından Müslüm Gürses, yapay zekâ aracılığıyla yeniden aramıza dönecek. Yapay zekâ ile oluşturulan yeni bir albümün ilk şarkıcı, yarın dinleyici ile buluşacak.

Yapay zekâ teknolojileri, ses değiştirme konusunda oldukça iyi işler çıkarıyorlar. Bu bağlamda; artık dilediğimiz şarkıcıya, dilediğimiz bir şarkıyı söyletebiliyoruz. İşte bunun sahip olduğu potansiyelin farkında olan Epic Yapım, Türkiye'nin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses için yeni bir proje başlattı.

Edinilen bilgilere göre Epic Yapım, 2013 yılında kaybettiğimiz Müslüm Gürses için yeni bir albüm hayata geçirecek. "Eskisi Gibi" isimli albüm, tamamen yapay zekâ ile oluşturulacak. 10 şarkıdan oluşacak albümde, Müslüm Gürses'in daha önce hiç seslendirmediği şarkılar yer alacak.

Albümdeki ilk şarkı yarın çıkacak!

Eskisi Gibi albümündeki ilk parça, Kenan Doğulu'nun "Vay Be" isimli şarkısı olacak. Edinilen bilgilere göre bu şarkı, yarın dinleyici ile buluşacak. Albümdeki diğer parçaların ne zaman yayımlanacağı ise şimdilik belirsiz.

Bu arada; yapay zekânın ticari tarafta kullanılması, telif hakları açısından kafanızı karıştırmış olabilir. Ancak edinilen bilgilere göre Epic Yapım, buradaki sorunu çözdü. Edinilen bilgilere göre şirket, Müslüm Gürses'in tüm yasal haklarını satın aldı.