Audacity adlı ses düzenleme programı sayesinde istediğiniz şarkının müzik sesini kısarak vokali ön plana çıkarabilirsiniz.

Günümüzde şarkıların sözlerini kısıp yalnızca müziği duyulabilir halde tutmak için pek çok yöntem bulunuyor. Ancak müziği kısıp yalnızca sözleri dinlemenin yolları çok az kişi tarafından biliniyor. Bu yazımızda, şarkıların müziklerini kısarak sözleri daha belirgin hale getirmek isteyenlerin bunu nasıl gerçekleştirebileceklerine değineceğiz.

Yapmanız gereken ilk şey buraya tıklayarak Audacity ses düzenleme programını indirmek. Programı indirip bilgisayarınıza yükledikten sonra sol üstte bulunan ‘Dosya’ menüsüne tıklayın ve ‘Aç’ seçeneğinden istediğiniz müzik dosyasını Audacity’de açın.

Müzik dosyasını Audacity’de açtıktan sonra yapmamız gereken ilk şey ses dosyasının hemen solunda bulunan menüye tıklayıp ‘Çift Kanallı İzi Ayır’ (İngilizce kullananlarda ‘Split the stereo tracks’) seçeneğine tıklamak. Ardından sağ kanalı seçin ve yukarıdaki ‘Etkiler’ menüsünden ‘Evir’ seçeneğine tıklayın.

Tüm adımları doğru şekilde gerçekleştirdiğinizde müzik kısılacak, vokal daha belirgin hale gelecektir. Programdaki diğer düzenleme seçeneklerini kullanarak sesi daha düzen hale de getirebilirsiniz. Elbette ki bu, programı ne kadar iyi bildiğiniz ile ilgili olacaktır.