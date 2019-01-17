Spotify kullanıcıların araç kullanırken daha rahat müzik dinleyebilmesini sağlamak için yeni bir özelliğini devreye soktu.

Spotify son zamanlarda arabada müzik dinleyenlere daha fazla kolaylık sağlamak için elinden geleni yapıyor. Şu sıralar ise şirket, kullanıcıların araç kullanırken daha rahat müziklerini kontrol edebilmelerini sağlayabilmek için 'araç görünümü' isimli özelliği test ediyor.

9to5Google'un haberine göre, uygulama Bluetooth bağlantısını tespit eder etmez özelliği otomatik olarak etkinleştiriyor. Ancak ne yazık ki şu an için 'albüm kapakları' bu özellikte görüntülenemiyor.

Spotify bir süredir bu yeni özelliği test ediyor. 2017'nin temmuz ayında şirket, genişletilmiş oynatma listelerinin yanı sıra ses komutları için bir mikrofon simgesini olduğu bazı yeniliklerle gelmişti. Ancak henüz gelişim sürecinde olan yeni görünümde ses komutu mikrofonu ya da genişletilmiş oynatma listeleri bulunmuyor.

"Spotify, araç görünümü gayet iyi ancak yalnızca bir saniyeliğine..."

Eğer uygulamanın yeni özelliğini beğenmediyseniz Spotify'ın araç görünümünü devre dışı bırakabilirsiniz veya Spotify'ın ayarlarında bu özelliği tamamen kapatabilirsiniz.