Spotify'a Araba Sürerken Rahatlıkla Kullanabileceğiniz Yeni Bir Özellik Geliyor

1 dk okuma süresi
10
1
1
0
0
Spotify kullanıcıların araç kullanırken daha rahat müzik dinleyebilmesini sağlamak için yeni bir özelliğini devreye soktu.

Spotify son zamanlarda arabada müzik dinleyenlere daha fazla kolaylık sağlamak için elinden geleni yapıyor. Şu sıralar ise şirket, kullanıcıların araç kullanırken daha rahat müziklerini kontrol edebilmelerini sağlayabilmek için 'araç görünümü' isimli özelliği test ediyor.

9to5Google'un haberine göre, uygulama Bluetooth bağlantısını tespit eder etmez özelliği otomatik olarak etkinleştiriyor. Ancak ne yazık ki şu an için 'albüm kapakları' bu özellikte görüntülenemiyor.

Spotify bir süredir bu yeni özelliği test ediyor. 2017'nin temmuz ayında şirket, genişletilmiş oynatma listelerinin yanı sıra ses komutları için bir mikrofon simgesini olduğu bazı yeniliklerle gelmişti. Ancak henüz gelişim sürecinde olan yeni görünümde ses komutu mikrofonu ya da genişletilmiş oynatma listeleri bulunmuyor.

"Spotify, araç görünümü gayet iyi ancak yalnızca bir saniyeliğine..."
İLGİLİ HABER

Tinder, Spotify ile Müzik Paylaşılmasını Sağlayacak Bir Güncelleme ile Geliyor

Eğer uygulamanın yeni özelliğini beğenmediyseniz Spotify'ın araç görünümünü devre dışı bırakabilirsiniz veya Spotify'ın ayarlarında bu özelliği tamamen kapatabilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.theverge.com/2019/1/16/18185644/spotify-car-view-now-testing-android-simple-controls
Etiketler: spotify, Car View mode
10
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
10
1
1
0
0