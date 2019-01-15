Apple, Google, Microsoft, Amazon derken sesli asistan furyasına bir şirket daha katıldı. Pazarın yeni oyuncusu Pandora, uygulama içi sesli asistanı getiriyor.

Pandora bugün Android ve iOS cihazlar için kendi sesli asistanının duyurusunu yaptı. Uygulama, yakın bir süre içerisinde marketlerdeki yerini alacak.

Pandora, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ‘hand-free’ deneyimi sunuyor. Pandora’nın Sesli Modu (Voice Mode), Natural Language Understanding adındaki teknolojisini kullanarak birçok komutu yerine getiriyor. Bunun yanında, standart tavsiye motoru da bulunuyor.

Sesli Modun yerine getirebildiği komutlar arasında kanal değiştirme, parçaları geçme veya durdurma, ses ayarlama ve diğer basit görevler yer alıyor. Bunların haricinde “antrenmanlarım için bir şeyler çal” veya “sevdiğim bir şeyler çal” gibi kompleks komutları da, kullanıcı geçmişini tarayarak yerine getirebiliyor.

Pandora da “Hey Google”, “Hey Siri” gibi “Hey Pandora” komutuyla aktif hale geliyor. Uygulama şu an için test aşamasında fakat ilk kullanıcıların yaptığı testlerden sonra daha geniş kitleler için aktif hale getirilecek.