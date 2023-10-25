Türkiye'nin en popüler internet platformlarından Mynet, bünyesinde birçok medya, spor ve eğlence kuruluşunu barındıran Mediazone tarafından satın alındı. Bu satın alımla Maçkolik, Onedio ve Mynet gibi popüler platformlar tek çatı altında birleşmiş oldu.

1999 yılında kurulan Mynet, uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük internet platformlarından biri olarak faaliyet gösteriyordu. Dev platform, bugün önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. Mynet Medya ve Mynet’in web oyunları bölümü, Mediazone tarafından satın alındı.

İstanbul Portföy tarafından kurulan Mediazone, çatısı altında birçok önemli medya, spor ve eğlence kuruluşunu barındırıyor. Aynı zamanda Maçkolik’in çoğunluk hissesine ve Onedio’nun tamamına sahip olduğunu belirtelim.

Mynet, Maçkolik ve Onedio gibi platformlar tek çatı altında birleşti

Bu satın alım, Mynet, Onedio ve Maçkolik gibi Türkiye’de öne çıkan platformların tek çatı altında birleşmesini sağladı. Mediazone, bu birleşmeyle dijital medya alanına yenilik ve değer katmayı hedeflediğini ifade etti. Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı da dijital medya ve reklam teknolojilerinde satın alımlara devam edeceklerini, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük dijital medya operasyonunu kuracaklarını aktardı.

Mynet’in mobil ve Facebook oyunlarının arkasındaki Mynet Games ile eğitim altyapısı sağlayan LMS ve eğitim SaaS şirketi Vidobu, Mediazone’un satın alımının dışında tutuldu. Mynet Games, yoluna Vuvy adı altında devam edecek.