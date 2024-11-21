Bazı insanlarda “nabızsızlık” hastalığı olduğunu söylesek ne düşünürdünüz? Muhtemelen şaka yaptığımızı ya da böyle bir şeyin mümkün olmadığını…

Ama gerçekten de tıpta böyle bir hastalık var. İsmi de Takayasu.

İyi ama bir insan nasıl nabızsız olabiliyor? Gelin anlatalım.

Takayasu arteriti, aortu ve büyük damarları etkileyen bir hastalıktır.

Özellikle genç kadınlarda sıkça görülen bu hastalık, büyük kan damarlarını etkiliyor. Bu hastalıkta vücudumuzdaki en büyük damar aort ve onun dalları iltihaplanıyor. İltihaplanma ise zamanla damarların daralarak tıkanmasına veya zayıflamasına yol açıyor.

İşte bu durum da vücuttaki kan akışını hâliyle bozabiliyor. Peki neden bu hastalığa “nabızsızlık hastalığı” diyorlar?

Kişinin kol ve bacaklarındaki kan akışının azalmasından dolayı nabzın hissedilmemesi, hastalığın bu ismini almasına neden oldu.

Hastalığın başlangıcında yorgunluk, ateş, hâlsizlik, eklem ağrıları, görme bozuklukları gibi belirtiler vardır. Daha sonra ilerledikçe kol ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşma ve ağrı hissiyatı, kollar arasında tansiyon farkı, baş dönmesi, göğüs ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Hastalığın erken tanısı ve tedavisi, tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi oldukça önemli. Çünkü damarlar daralır ya da tıkanırsa, organlara da yeterli kan gitmeyebilir. Böyle bir durumda ise istenmeyen durumlar yaşanır.

Tedavi, hastalığın durumuna göre değişkenlik göstereceği için uzman bir hekime başvurmak en doğrusu olacaktır.

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