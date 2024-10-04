Herhangi bir rahatsızlıkta yaşadığımız belirtileri internette araştırmaya başladığımız zaman mutlaka kanser sonucu da karşımıza çıkıyor. Bizi endişeye sürükleyebilecek bu durumun aslında bazı sebepleri var.

Muhtemelen hepimizin başına gelmiştir, ufak bir baş ağrısı ya hâlsizlik bile hissetsek hemen telefonumuza sarılıp internette belirtileri araştırmaya başlarız.

Sonuç sayfası açıldığı zaman da muhakkak belirtilerimizi kanser ile eşleştiren bir sayfa olduğunu görürüz. Peki neden belirtiler ne olursa olsun Google bize en kötü senaryoyu gösteriyor?

Birçok hastalığın belirtileri birbirine benziyor.

Örneğin, yorgunluk, kilo kaybı, baş ağrısı, karın ağrısı gibi semptomlar çok basit hastalıkların belirtileri olabilecekken; ağır hastalıkların da belirtileri arasında yer alabiliyor. Bu nedenle yaptığımız aramadaki belirtiler, kanser belirtilerinin yer verildiği içeriklerle de eşleşiyor. Web siteleri, buradaki belirsizlikten dolayı içeriklerinde her ihtimale yer veriyor ve genellikle en ciddi senaryoları da ele alıyor.

İşin bir de daha can sıkıcı bir sebebi var.

Bazı web siteleri, tıklanma oranlarını artırmak için korku ve kaygıyı kullanmak gibi etik olamayan davranışlarda bulunabiliyor. İnsanlar ciddi ve korkutucu sonuçlarla karşılaştıklarında, durumu daha çok merak edip içeriği okuma eğiliminde oluyorlar ve hâliyle o siteye ciddi bir trafik katkısı sağlıyorlar.

Bu noktada Google algoritması da işin içine dahil oluyor. Çünkü Google, kullanıcılara genellikle en fazla tıklanan ve dikkat çeken içerikleri sunma eğiliminde.

Peki ne yapmalıyız?

Yaşadığımız semptomlar hakkında internette araştırma yapmak, tam olarak doğru veya güvenilir sonuçlar vermez. Çünkü hastalık tanısı, belirtiler, belirtilerin ağırlığı, kişinin yaşı, cinsiyeti gibi pek çok etmene bağlı ve kişiye özel olarak konur. Bu nedenle en doğru ve güvenilir bilgiyi almanın yolu, her zaman için bir doktora başvurmaktır.

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