Teknoloji devi Google, kullanıcıların kalp atış hızını ölçebilmek için kablosuz kulaklıklardan faydalanacak. Üstelik bu kulaklıkların sadece aktif gürültü engelleme özelliğinin olması yeterli.

Giyilebilir teknoloji ürünlerinin yaygınlaşması ile bu teknolojilerin kullanım alanları gittikçe yaygınlaşıyor. Sağlık sektörünün yerini almasa da kalp atış hızı, kandaki oksijen oranı ve tansiyon ölçebilen akıllı teknolojilere bileğimizdeki akıllı kol saatleri ile erişebiliyoruz. Bu teknoloji ilerlemeye devam ederken Google, yeni çalışmasını kullanıcılara duyurdu.

Teknoloji devi Google, kalp atış hızını kablosuz kulaklıklar ile ölçebilmek için çalışmalara başladı. Üstelik bu kablosuz kulaklıkların sadece gürültü engelleme özelliğinin olması yeterli. Peki Google bunu nasıl yapıyor?

Akıllı saat ve bilekliklerdeki nabız ölçme teknolojisi, fotopletismografiye dayanıyor.

Bu teknoloji sayesinde kişilerin kalp atış hızları, %100 isabetli olmasa da ölçülebiliyor. Ritim bozukluğu yaşayan ve özellikle tansiyon hastaları için bir noktada hayat kurtarıcı olan bu özellik, bileğimizdeki akıllı saat ve akıllı bileklikler sayesinde fayda sağlıyor.

Google, yaptığı son çalışmalarla birlikte bu özelliği aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklara entegre etmeye hazırlanıyor.

Teknoloji devi bunun için ses pletismografisi (APG) teknolojisini tanıttı.

Şirketin tanıttığı ses pletismografisi teknolojisi, kulaklıklarda bulunan hoparlörleri kullanarak düşük yoğunlukta bir ultrason sinyali gönderiyor. Bu sinyal, kulaklıktaki mikrofonlar tarafından alınıyor ve bir yankı oluşturuyor. Kan damarları deforme olduğunda kulak kanallarının hacmi az da olsa değişiyor, böylelikle kalp atışları bu ultrasonik sinyallerle ölçülebiliyor.

Google'ın açıklamasına göre bu teknoloji, farklı büyüklükteki kulak kanallarından veya farklı cilt tonlarından etkilenmiyor. Şirketin böyle bir açıklama yapmasının sebebi ise, hâli hazırda giyilebilir teknolojilerde kullanılan sensörlerin cilt rengine göre tepkime vermesiydi ve bu hâlen büyük bir sorun olarak devam ediyor.

Meraklısı için: Google'ın odyolojik pletismografiyi gösterdiği bir görsel.

Kulaklık ile müzik dinlerken bile bu teknolojinin düzgün çalıştığını söyleyen Google, gürültülü ortamlarda bunun pek isabetli çalışmadığını söylüyor. Şirket ek olarak APG sinyallerinin çok gürültülü olabileceğini, kişinin bu sinyallerden rahatsız olabileceğini ancak çalışmanın ilerleyen dönemlerinde bu problemi ortadan kaldırabileceklerini de ekliyor.

Sağlık alanında güzel bir gelişme gösteren Google'ın bu çalışmasının tamamını buradan okuyabilirsiniz.