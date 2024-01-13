NASA: 2023, Kaydedilen En Sıcak Yıl Oldu

NASA, paylaşmış olduğu bir makale ile 2023'ün kayda geçen en sıcak yıl olduğunu onayladı. Temmuz 2023 ise tüm zamanların en sıcak ayı oldu.

Bazıları ısrarla reddetse de Dünya, son derece hissedilir bir şekilde küresel ısınma kriziyle karşı karşıya. Hiç görmediğimiz kadar sıcak ve uzun geçen yazlar, gelmek bilmeyen kışlar ve sayıları her geçen gün artan ekstrem hava olayları, gezegenimizin iklim dengesinin bozulduğunun en açık göstergesi.

NASA, dün paylaşmış olduğu bir makale ile 2023 yılının, kayda geçen en sıcak yıl olduğunu kesinleştirdi. Öyle ki geride bıraktığımız yılda Dünya'nın ortalama yüzey sıcaklığı, 1951-1980 arası dönemden 1,2 santigrat derece daha yüksekti. Sıcaklıkları kaydetmeye başladığımız 1880'den bu yana ise ortalama sıcaklık artışı 1,4 santigrat dereceyi bulmuş durumda.

Dünya'nın neredeyse tamamında ortalamanın üzerinde sıcaklıklar görüldü

NASA'nın açıklamasına göre Haziran 2023'ten aralık ayına kadar her ay, küresel sıcaklık rekorları kayda geçti. Temmuz 2023 ise tüm zamanların en sıcak ayı olarak rekor kırdı. Yine NASA'ya göre 2023'ün kayda geçen en sıcak yıl olmasında 5 önemli neden rol oynadı:

Atmosferdeki sera gazlarının artmaya devam etmesi

Dünyanın dört bir yanında iklimi etkileyen El Niño-Güney Salınımı

Okyanusların ısınmaya devam etmesiyle normalin üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları oluşması

Sıcaklık artışını yavaşlayan aerosollerin azalması

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volkan patlaması

Aşağıdaki görsel, anormal derecede yüksek deniz yüzeyi sıcaklıklarını gösteriyor

Aşağıdaki animasyon, 1880'den 2023'e kaydedilen ortalama yüzey sıcaklıklarını gösteriyor.

NASA'nın konuyla ilgili olarak paylaşmış olduğu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz