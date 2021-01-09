Amazon ormanlarının yok olmasında paya sahip olan yasa dışı yollar, geliştirilen bir algoritma sayesinde otomatik olarak tespit edilecek. Brezilya'da geliştirilen algoritma, Amazon'a ev sahipliği yapan diğer ülkelere de gönderilecek.

Dünya'nın akciğeri olarak kabul edilen ve zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan Amazon ormanları, son yıllarda yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Ormanlar, özellikle yangın ve kaçak kesimler nedeniyle binlerce kilometrelik alanını kaybetti. Kayıp seviyesi her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Amazon ormanlarının yok olmasına aracı olan kişi veya kuruluşlar, bu ormanlarda farklı bir soruna da yol açıyor. Amazon ormanlarının Brezilya sınırları içindeki 4,2 milyon kilometrekarelik bölümünde resmi haritalar yalnızca federal ve yerel hükümet tarafından inşa edilen yolları gösteriyor. Fakat ormanın içinde yasa dışı bir şekilde hazırlanmış yollar da bulunuyor.

Amazon'daki yasa dışı yollar algoritmayla tespit edilecek:

Amazon'daki yasa dışı yollar, Carlos Souza ve iş arkadaşlarının yıllar süren çalışmalarının ardından yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Araştırmacılar, 2016 yılında uydu görüntülerini inceledikten sonra ormandaki yolların toplamının resmiyettekinden 13 kat fazla olduğunu açıkladı.

Carlos Souza'nın içinde bulunduğu kâr amacı gütmeyen organizasyon olan Imazon, yollara dair yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Imazon, yeni çalışmasında yasa dışı olarak inşa edilen tüm yolları otomatik olarak tespit edebilecek bir yapay zekâ algoritması geliştirdi. Algoritma şu anlık %70 doğruluğa ulaşabiliyor. Doğruluk payı bazı otomatik işlemlerin eklenmesiyle %87 ila %90'a kadar çıkarılabiliyor.

Geliştirilen algoritma, Carlos Souza'nın uydu görüntülerinden çıkardığı yol haritasına da fayda sağlayacak. Algoritma sayesinde Souza ve arkadaşları, kendi haritalarını her yıl daha kolay bir şekilde güncelleyebilecek. Ekip, algoritmayı diğer ülkelere de dağıtarak Amazon'daki yol haritasının tamamını çıkarmayı planlıyor.

Amazon'da keşfedilen ve hâlâ inşa edilmeye devam eden yasa dışı yollar çeşitli nedenlerden dolayı yapılıyorlar. Tomruk şirketleri kerestelere erişebilmek için virajlı yollar inşa ederken maden şirketleri altın yataklarına ulaşmak için daha düz yollar inşa ediyor. Bu yolların yasallığının belirlenmesi de oldukça karmaşık.