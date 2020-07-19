NASA, Ay Görevi İçin Tuvalet Tasarım Yarışması Başlattı

Astronotlar da insan, onların da bizim gibi biyolojik ihtiyaçları bulunuyor. NASA, Ay görevine göndereceği astronotlar için ideal tuvalet tasarımlarının mücadele edeceği bir yarışma düzenliyor.

Uzay yolculuklarını çok büyük bir kısmımız sadece filmlerden biliyor. Aşırı havalı bir takım insanlar uzay kıyafetlerini giydikten sonra kendilerini evrenin sonsuz karanlığına bırakıp yıldızlara doğru yola çıkarlar. Hikayeye hizmet etmediği sürece bu karakterlerin gündelik aktivitelerini görmeyiz.

Bu gündelik aktiviteler gerçekte ise oldukça önemli sorunların temelini oluşturur. Astronotların nasıl besleneceği, tuvalet ve duş ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları, nasıl uyuyacakları gibi pek çok konu bilim insanlarının üzerinde çalışmasını gerektiriyor.

NASA, tuvalet sorununu yarışmayla çözecek

Şimdiye kadar uzaya gönderilmiş her insanlı araçta farklı bir tuvalet sistemi kullanıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu astronot dışkılarını sıkıştırarak saklamayı sağlayan bir yöntem kullanıyor. Apollo görevlerinde farklı bir tuvalet kullanılmıştı.

NASA şimdi Artemis adını verdiği Ay görevleri için yeni bir tuvalet tasarımı istiyor. Bu amaçla bir tasarım yarışması başlatıldı. Küresel çapta gerçekleştirilen yarışmanın kazananına ise 35 bin dolar ödül veriliyor.

İlginç bir şekilde bu yıl Uluslararası Uzay İstasyonu da yeni bir tuvalete kavuşacak. Evrensel Atık Yönetim Sistemi adlı bu tuvalet, istasyon için mikro yerçekiminde çalışacak şekilde tasarlandı. Ay’da ise yerçekimi daha yüksek ve bu durum da farklı bir tasarım hazırlamayı gerektiriyor.

Ay’ın ilk tuvaletini inşa etme şansı

Yeni tuvalet Ay yüzeyinde kullanılacak, ayrıca daha küçük bir modeli de yolculuk esnasında kullanılacak olan araçta yer alacak. NASA, yarışmaya katılanlar arasından üç taneye kadar alternatif seçecek ve 35 bin dolar kazananlar arasında paylaştırılacak. Katılacak projeler hem düşük yerçekiminde hem de Ay yüzeyinde çalışabilecek şekilde tasarlanacak.

NASA, yarışmaya oldukça farklı tasarımlarla katılım gösterilmesini umduklarını ifade ederken, yarışmaya son katılım için de 17 Ağustos tarihi işaret ediliyor. Yarışmaya çocuklar da katılabiliyor ve para ödülü dışında ödüller alabiliyorlar. Yarışmaya katılmak isteyenler buradan tasarımlarını gönderebiliyor.