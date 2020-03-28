NASA, Ay İstasyonu Projesinde SpaceX ile Çalışacak

NASA, Ay yörüngesinde kurmayı planladığı mini uzay istasyonuna kargo göndermesi için yeni nesil SpaceX uzay aracı olan Dragon kargo aracını kullanmaya karar verdi. Araç, Falcon Heavy roketleriyle fırlatılacak.

Uzun yıllar boyunca devletlerin kendilerinin gerçekleştirdikleri uzay görevlerinde artık özel sektörün de imzası bulunuyor. Bu sektörde faaliyet gösteren birden fazla firma olsa da şu an için en önde gelen firma, Elon Musk’ın SpaceX firması.

Daha önce NASA ile çalışacağı belirtilen SpaceX, şimdi yeni bir anlaşmaya imza atmaya başardı. Buna göre firma, Gateway Lojistik Hizmetleri kapsamında en az iki kargo teslimat görevi yapmayı garantiledi.

SpaceX, en az iki görev yapacak

Her ne kadar ne SpaceX ne de NASA tarafından sözleşmenin detaylarına dair bir açıklama yapılmamış olsa da, firmanın en az iki görev yapacağı biliniyor. Böylece SpaceX, NASA’nın Artemis görevinde ilk defa önemli bir görev üstlenmiş olacak.

Artemis görevi, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından yeniden Ay’a astronot gönderilmesi amacıyla başlatılmıştı. Proje kapsamında 2024 yılına kadar gezegenimizin uydusuna yeniden ayak basılması planlanıyor.

SpaceX, görev sırasında Dragon XL adlı aracıyla basınçlı ve basınçsız kargolar taşıyacak. Ayrıca istasyona götürülecek olan deney ekipmanları ve diğer ikmal malzemeleri de araçla yörüngeye ulaştırılacak. Orada, yumurta şeklini andıran istasyona yerleştirilecek.

Dragon XL, Falcon Heavy’lerden güç alacak

Görevde kullanılacak olan Dragon XL aracı, SpaceX Falcon Heavy roketleri ile taşınacak. Fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan 39A numaralı pistten yapılacak. İlk lojistik görevleri ise 2024’te başlayacak.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, istasyonun Artemis görevi için oldukça önemli olduğunu söyledi. Bridenstine ayrıca bu anlaşma ile birlikte Ay’a sürdürülebilir şekilde geri dönme konusunda ne kadar kararlı olduklarını bir kez daha göstermiş olduklarını belirtti.

Dragon XL aracı istasyonda 6 ila 12 ay arası bir süre boyunca kalacak. Araç, içinde insan olmasa bile uzaktan kontrol edilebilecek. SpaceX’e göre bu görevde 5 ton kargo taşınabilecek.

Sıkışık program şüphe uyandırıyor

NASA’dan Derin Uzay Lojistik Sorumlusu Mark Wiese, birden fazla taşıyıcı araç kullanacaklarını ancak nihayetinde tek firmayla sözleşme imzalamaya karar verdiklerini söyledi. Weise ayrıca, aracın sadece malzeme götüreceğini ancak geriye herhangi bir numune örneği taşımakta kullanılmayacağını da belirtti.

2024 yılında NASA’nın Ay’a gitmesi çok uzak bir ihtimal olmasa da bunu sürdürülebilir hale getirmek hiç de kolay değil ve bir ara istasyona ihtiyaç duyuyor. Kurumun uzun vadeli planları arasında bir tesis inşa etmek olsa da, Trump yönetiminin sunduğu sıkıştırılmış takvim büyük bir sorun yaratıyor.