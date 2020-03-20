SpaceX'in ISS'ye İlk İnsanlı Uçuşu Mayısta Gerçekleşecek

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX son zamanlarda oldukça başarılı işlere imza atıyor. Her geçen gün yenilikler yapan SpaceX, şimdi de uzay istasyonuna ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirecek. İlk insanlı uçuşun mayıs ayında yapılması planlanıyor.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, mayıs ayında ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir insanlı uçuş gerçekleştirecek. NASA, 2011'den bu yana ABD üzerinden uzaya ilk insanlı uçuşu gerçekleştirecek. Elon Musk’ın kurduğu SpaceX, uzay çalışmaları için NASA astronotlarından Bob Behnken ve Doug Hurley'den yardım alacak. NASA, maliyetleri düşürmek için yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi ile çalışmaları gerçekleştirecek.

NASA çarşamba günü yaptığı açıklamada, “NASA ve SpaceX şu anda fırlatmayı mayıs ayının ortasında yapmayı planlıyor. Fırlatmanın farklı bir ayda yapılması gibi bir düşünce şu an için söz konusu değil. Mart ayında, Musk'ın mürettebatlarından Dragon isimli kapsülü, fırlatıldıktan sonra Atlantik'e dönmeden önce gemide bir manken ile dünya üzerinde 250 milden (400 kilometre) daha fazla uzakta olan ISS'ye bir gidiş dönüş yaptı.” ifadelerini kullandı. Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan uçuş için çalışanların oldukça heyecanlı olduğu belirtildi.

Uzun yıllardır ISS'ye NASA tarafından hiçbir insanlı uçuş gerçekleştirilmedi. Bunun yerine NASA, astronotlarını ISS'ye ulaştırmak için Roscosmos'dan yardım aldı. SpaceX, 2012'den bu yana ISS’ye toplamda 15 kez yolculuk yaptı, ancak bu yolculuklar insansız bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Mayıs ayında ise SpaceX ilk insanlı uçuşunu ISS'ye gerçekleştirecek. Bu yeniliğin SpaceX için oldukça önemli olduğu ifade edilirken bilim insanlarının bu uçuşu merakla beklediği söylendi.