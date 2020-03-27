NASA'nın Elektrikli Uçağı X-57 Maxwell'in İlk Görüntüleri

NASA, sıfır emisyon ve daha az gürültü kirliliği vadederken geleneksel uçaklardan %500 daha verimli olacak olan tamamen elektrikli X-57 Maxwell uçağının ilk görüntülerini paylaştı. Tanıtılan uçak, NASA tarafından 20 yılda üretilen ilk insanlı X uçağı olacak ve gelecekteki tüm elektrikli uçaklar için standartların geliştirilmesine yardım edecek.

NASA, bir süredir üzerinde çalıştığı elektrikli uçağı Maxwell X-57’ye dair fotoğraflar paylaştı. X-57 Maxwell, standart motorlar yerine 12 adet elektrik motoruyla 4 kişilik hafif uçak olarak uçuş hayatına başladı. NASA, uçağın uçuştaki sürtünmeyi azaltarak verimliliği artıracak kanatlara sahip olduğunu ve şarj edilebilir lityum iyon pillerle çalıştığını açıkladı.

Uçak, uzun yıllar boyu NASA'daki mühendisler, araştırmacılar, pilotlar, tasarımcılar ve diğer birçok kişi tarafından ortaklaşa geliştirildi. NASA, uçak tamamlandığında seyir hızı bakımından geleneksel uçaklara göre %500 daha verimli olabileceğini aktardı. Ayrıca X-57 Maxwell gürültü kirliliği bakımından da oldukça ideal görünüyor.

Verimlilik çok yüksek:

Deneysel uçağın, uçuş sırasında enerjiden en verimli şekilde yararlanmak için kullanılan yüksek en boy oranına sahip kanatlara sahip olduğunu da ekleyelim. NASA, yaptığı açıklamada bu konu hakkında "X-57 uçağı, hava akışını artırmak için kanat boyunca bulunan 12 küçük motor kullanıyor. Elektrik gücü verimli ve güvenilir. Elektrik motorları verimliliği artırmak için uçakta herhangi bir yere yerleştirilebilir. Yakıt ve yanmalı motor yok” ifadelerini kullandı. Bunlara ek olarak yeni uçak, tamamen bitirildiğinde gelecekteki tüm elektrikli uçaklar için standardı belirlemek ve bu uçakların lisanslanması için kurallar sağlamak amacıyla kullanılacak.

X-57, adını ünlü fizikçiden alıyor:

NASA’nın yeni uçağının ismini elektromanyetizma teorisine öncülük eden İskoç fizikçi James Clerk Maxwell’den aldığı da söylendi. NASA'ya göre uçuşu daha temiz, daha sessiz ve daha sürdürülebilir hâle getirecek tamamen elektrikli bu teknoloji pek çok yeniliğe ön ayak olacak.

Daha fazla esneklik sağlamak için karbon fiber kompozit malzemeden yapılan X-57 Maxwell, deneysel bir uçak olarak tanımlanıyor. Ayrıca uçak, yeni teknolojileri ve aerodinamik kavramları test eden deneysel Amerika Birleşik Devletleri uçakları gibi X serisinin bir parçası.