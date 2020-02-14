NASA, Yeni Uzay Projeleri İçin Gözünü Venüs'e Dikti

NASA, yapılacak yeni araştırmalar için çalışmaya başladı. NASA, gelecekte görev haline getirilmesi için 4 proje seçti. Seçilen görevlerde ek çalışma ve iyileştirilmeler yapıldıktan sonra hayata geçirilecek 2 proje seçilecek.

NASA, Güneş Sistemi’nin geri kalanını keşfetmek için Discovery Programı çerçevesinde düzenlenecek görevler üzerinde çalışıyor. Uzay ajansı, Discovery Programı kapsamında gerçekleştirilecek yeni görevlere karar verirken ayrı bir çalışma yürütüyor.

NASA tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Discovery Programı’nda yer alabilecek, üzerinde ek çalışma ve iyileştirme yapılması gereken 4 görevin belirlendiği söylendi. Yapılan açıklamada, görevlerin seçilmesi sürecinde zorlu bir değerlendirme süreci yaşandığı belirtildi. Görevler potansiyel bilim değerlerine ve ABD’nin kalkınma planlarına göre değerlendirilerek seçiliyor.

Seçilen görevlerdeki ekipler, dokuz aylık bir süre boyunca tekliflerini tamamlamak için çalışacaklar. NASA, bu tamamlama görevi için ekiplerin her birine 3 milyon dolar bütçe sağlayacak. NASA, daha sonra dokuz aylık çalışmanın sonuçlarını değerlendirecek. NASA’nın Discovery Programı’na katılacak iki görevin 2020 ortalarına kadar belirlemesi bekleniyor. NASA’nın seçeceği iki keşif görevinin toplam maliyeti ise 450 milyon dolar olacak.

NASA’nın Discovery Programı’na dahil etmek için aday olarak belirlediği görevler Venüs ve Güneş Sistemi’nde volkan bulunduran uydular oldu. NASA’nın aday olarak belirlediği projelerden iki tanesi Venüs’ün yüzeyi ve atmosferi üzerindeki çalışmalar olurken, Jüpiter’in volkanik uydusu Io ve Neptün’ün aktif buzul uydusu Triton üzerinde çalışma yapacak iki proje de alternatif olarak kabul edildi.

DAVINCI+

DAVINCI+ görevinde, Venüs’ün daha önce bir okyanusa sahip olup olmadığını anlamak için gezegenin atmosferinin analizi yapılacak. Uzay aracı, yüzeye doğru bir ölçüm gerçekleştirmek için Venüs’ün sıcak atmosferinden yüzeye doğru inecek.

Io Volcano Observer

Io Volcano Observer görevinde, gelgit kuvvetlerinin gezegenleri nasıl şekillendirdiğini öğrenmek için Jüpiter’in uydusu Io’da çalışma yürütülecek. Jüpiter’in uydusu olan Io, Güneş Sistemi’ndeki volkanik olarak en aktif gökcismidir.

Trident

Trident görevinde, Güneş’ten çok uzakta bulunan yaşanabilir gezegenleri anlamak için Neptün’ün buzlu ayı Triton’da keşif yapılacak. NASA’nın daha önce Voyager 2 görevi ile elde ettiği veriler Triton’un yüzeyinde değişiklikler olan, Güneş Sistemi’nin en genç yapısı olduğu belirlenmişti. Organik kar ve bir iç okyanus oluşturabilecek bir iyonosfer yapısına sahip olan Triton, Güneş Sistemi’nde yaşanabilir gezegenlerin nasıl gelişebileceğini gösterebilir.

Veritas

Veritas görevinde, Venüs’ün jeolojik tarihi belirlenerek, gezegenin neden Dünya’dan çok farklı geliştiği anlaşılmaya çalışılacak. Veritas görevinde, bu amaçla Venüs’ün yüzeyinin haritalanması amaçlanıyor.

NASA’nın belirlediği bu dört görevden ikisi Venüs’ü hedef alıyor. NASA’nın Venüs’e düzenlediği son görev 1989’da başlatılan Messenger göreviydi. Eğer DAVINCI+ görevi seçilirse 1978’den beri ilk defa Venüs’ün atmosferine giren ilk NASA aracı bu görevde yer alacak.