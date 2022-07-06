NASA, CAPSTONE Uydusuyla İletişimi Kaybetti

NASA, Artemis görevleri öncesinde kritik rol oynayacak CAPSTONE uydusuyla iletişimi kaybetti. Uzay aracının Dünya'dan 285 bin kilometre uzakta olduğu belirtildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), iki gün önce yeni bir fırlatma görevine imza attı. Ajansın bu sefer uzaya fırlattığı araç, insanlığın Ay'a geri döneceği Artemis Ay görevlerinde kullanılmak üzere önemli veriler sağlamayı amaçlayan CAPSTONE aracıydı. Ay yörüngesine doğru ilerleyen küp şeklindeki uydudan bugün kötü haber geldi.

NASA, Ay Yörüngesinde Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi İşlemleri ve Navigasyon Deneyi (CAPSTONE) kapsamında gönderilen aynı isimli uyduyla iletişimi kaybetti. Uzay aracının seyahatine planlandığı gibi başladığı aktarılırken, iletişimin neden kesildiği bilinmiyor.

Uyduyla iletişim kurma çalışmaları devam ediyor:

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Uzay aracını NASA adına kontrol eden Advanced Space ajansı, ekibin araçla yeniden iletişim kurmak için çalıştığını belirtti. Ajans tarafından yapılan açıklamada aracın, açıklama paylaşıldığı anda Dünya’dan 285 bin kilometre uzakta olduğu belirtildi. Aracın iletişim kopana kadar planlandığı şekilde hareket ettiği ifade edildi.

Araçla olan iletişimin kesilmesiyle birlikte 5 Temmuz için planlanan ilk yörünge düzeltme manevrası da ertelendi. Söz konusu manevra, Ay’ın yörüngesine olan yolculuğun en yüksek doğrulukla yapılmasını sağlayan manevralar zincirinin ilkini oluşturuyordu. Fakat uzay aracının yeniden iletişim sağlanana kadar ‘balistik Ay transferi’ rotasında kalacağı belirtildi. Söz konusu rotayla uzay araçları, Dünya’nın yer çekiminden faydalanarak bir sapan etkisiyle Ay’a gidiyor.