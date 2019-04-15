NASA, Her Gördüğünüz Ağacın Fotoğrafını Çekmenizi İstiyor

Ağaçların yükseklikleri fazlasıyla değişken. NASA bu yükseklik bilgilerini edinmek için insanların yardımını istiyor.

Ekim 2018'de ICESat-2 Uydusu uzaya fırlatıldı. Üzerinde ATLAS (Gelişmiş Topografik Lazer Altimetre Sistemi) isimli oldukça gelişmiş teknolojileri barındıran özel bir cihazı taşıyan uydu, Dünya'mızın yörüngesine yerleşti. Saniye başına 60.000 ışık huzmesini yeryüzüne gönderen ATLAS, uzay lazeri olarak da anılıyor.

ICESat-2 Uydusu'nun konumunu, açısını ve gönderilen lazer ışınlarının yüzeyden geri dönmesinin ne kadar sürdüğü ölçülerek, deniz buzu, kara buzu, okyanus, su ve ağaçların yüksekliği başarılı bir şekilde ölçülebiliyor. Ne var ki bilim insanları milimetrik ölçümlerin yapılmasını istiyor. Bu noktada NASA devreye giriyor.

NASA'nın GLOBE Observer uygulamasıyla bir ağacın fotoğrafını çektiğinizde, sağlamış olduğunuz veri işleniyor ve ağacın yüksekliği çıkartılıyor. Sağlamış olduğunuz yükseklik değeri, uydudan alınan ölçüm ile karşılaştırılıyor ve en doğru sonuca ulaşılıyor. Bu doğrultuda NASA, akıllı telefonu olan herkesin yardımını istiyor.

Ağaçların ne kadar uzun olduğunu bilmek, araştırmacıların dünyadaki ormanların sağlığını ve emebilecekleri karbondioksit miktarını tahmin etmelerine olanak tanıyor. Siz de dünyamızın sağlığına katkıda bulunmak istiyorsanız GLOBE Observer uygulamasını indirip ölçümleri yapmaya başlayabilir ve bilim insanlarının daha doğru verilerle çalışıp daha kesin sonuçlara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz.