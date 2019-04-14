Lockheed Martin, 2024 Ay Görevinde Yer Almak İstiyor

Eğer NASA bu teklifi kabul ederse Lockheed, daha önceden geliştirdiği Orion isimli uzay aracının parçalarını da kullanarak beş yıl içerisinde yepyeni bir araç tasarlayacak. Projenin amacı Ay'da Gateway isimli bir uzay istasyonu kurmak.

Lockheed Martin, NASA’nın 2024’teki Ay’a gitme hedefine yardımcı olmak istiyor. Firma, insanları Ay’ın yüzeyinden alıp bırakabilecek yeni bir araç tasarlayabileceğini belirtti. Aracın, yeterli kaynaklar sağlandığı takdirde beş yıl içerisinde tamamlanabileceği söylendi.

Araç iki parçadan oluşuyor: Ay’a inişi sağlayan bir parça ve astronotları ayın yüzeyinden tekrar modüle getiren bir parça. Aracın Ay’a gitmekteki amacı ise orada Gateway adında bir uzay istasyonu kuracak olması. Proje tamamlanınca astronotlar, önce Gateway’e gidip oradan bir araç ile Ay’ın yüzeyine inebilecekler. Astronotlar aynı zamanda aynı araç ile istasyona geri gelebilecek.

Bu yeni aracın konsepti önceki Lockheed araçlarından farklı. Araç biraz daha ağır olacak ve astronotları geri getirebilmesi için tekrar kullanılabilir olması gerekiyor. Firma adına bu aracın en büyük avantajı tüm parçaları sıfırdan üretmek zorunda kalmayacak olması. Şirket, geçtiğimiz yıllarda üzerinde çalıştığı Orion kapsülünün parçalarını kullanacak. Orion, gelecekte kurulacak olan Gateway istasyonuna kilitlenmek üzere tasarlanmıştı. Orion’da kullanılan dahili ekipmanlar, uçuş bilgisayarları, yaşam destek üniteleri gibi sistemleri bu yeni araçta kullanmak mümkün.

Bu arada yüzeyden kalkış için kullanılacak araç, Orion servis modülünden çıkma donanım parçalarını motor sürmek için kullanacak. Bu modül Orion ile birlikte hareket eden, uçuş sırasında Orion’a güç ve destek sağlayan silindirik bir araç.

Eğer şimdiki takvime uyulursa Orion, 2024’teki Ay görevinden önce iki defa uçuş yapacak. Orion, 2020 yılında mürettebatsız bir şekilde Ay’ın yörüngesini turlayıp gelecek. Ardından 2022 yılında aynı görev, mürettebatlı bir şekilde gerçekleştirilecek. NASA, Ay görevini 2024’e çektiği için Lockheed bu takvime uyamayabilir.

NASA, normalde Gateway istasyonunun büyük bir kısmını 2028’e kadar tamamlamış olmak istiyordu. İstasyon tamamlandığında birçok modülün bulunduğu, astronotların rahat bir şekilde araştırma yapabileceği bir merkez olacaktı. Ancak tarih öne alındığı için bazı projelerden vazgeçilmek zorunda. Şimdi NASA, Gateway’in küçük bir versiyonunu kurmak istiyor.

Yeni tasarımda istasyona güç sağlayacak bir modül, küçük bir yaşam alanı bölümü, ve bir de Orion’un bağlanabilmesi için bir giriş portu bulunacak. Ajans henüz hangi şirketin tasarımını kabul edeceği konusunda bir karar açıklamadı. NASA Lockheed’i seçerse şirketin bir an önce 2024 görevine hazırlanmaya başlaması gerekecek. NASA’nın kararını önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.