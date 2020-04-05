Mars’a yönelik çalışmalarını sürdüren NASA, şimdi de tam elektrikli deneysel uçak üretti. Kanatlarında 14 motor bulunan uçak, gücünü 180 kilogramlık lityum iyon pil paketlerinden alıyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay alanında olduğu gibi havacılıkta da çalışmalarına devam ediyor. NASA, bu kapsamda X-57 Maxwell adını verdiği tamamen elektrikli deneysel uçak üretti. Maxwell, NASA’nın “X-deneysel uçaklar” kategorisine giriyor.

X-uçakları, yeni teknolojileri ve aerodinamik kavramları test etmek ve değerlendirmek için kullanılan bir dizi deneysel ABD uçakları olarak biliniyor. NASA'nın baş araştırmacısı Sean Clarke, bu iki on yıllık boşluğun, NASA'nın son 10 ila 20 yıl içinde geliştirdiği birkaç X-uçak ürününün özerk olması nedeniyle olduğunu söyledi.

14 motorlu, tam elektrikli uçak:

Maxwell'e bir pilot koyma kararı, NASA'nın test pilotlarının "yüksek performanslı olması ve NASA'nın onları koltuğa oturtmaktan büyük fayda sağlaması" nedeniyle gerçekleştirildi. Clarke’a göre, uçakta pilotlara sahip olmak, aracın tasarımını basitleştiriyor, çünkü pilot uçağı kullanırken sorunları tespit ve teşhis edebiliyor.

NASA tarafından üretilen X-57 Maxwell uçağının her iki kanadında toplam 14 motor bulunuyor. Tam elektrikli deneysel uçak, gücünü kabindeki 180 kilogramlık lityum iyon pil paketlerinden alıyor. Bu da, 23 kilowatt saat gücü anlamına geliyor. Teknoloji araştırması için kullanılacak olan uçak, ticari kullanım konusunda faaliyet göstermeyecek.

Ek bilgi vermek gerekirse, uçaktaki Maxwell ismi, 19. yüzyılda elektromanyetik alanında uzmanlaşan İskoç teorik fizikçi ve matematikçi James Clerk Maxwell’den geliyor. NASA, söz konusu projeyle birlikte uçağın hızlı ve verimli bir seyir hızı sağlamak için kanadını değiştirirken, bir uçağın itiş sisteminin nasıl farklı bir konuma taşınacağını bulmak istedi.

X-57'nin kanat uçlarında birden fazla motor olduğundan dolayı elektrikli itiş kabiliyetlerinin büyük önem arz ettiğini dile getiren NASA yetkilisi Clarke’a göre, yakıtla çalışan bir motor, çok ağır, karmaşık ve kanatlara yerleştirmek için güvenilmez olur.