NASA'nın Mars Helikopteri Yola Çıkmak İçin Hazır

NASA’nın başka bir gezegende uçacak ilk nesne olacak Mars helikopteri, Kızıl Gezegen'e doğru yola çıkmak için tamamen hazır hâle geldi. Her şey yolunca giderse helikopter ve bağlı olduğu gezici, Şubat 2021 tarihinde Mars'a ulaşmış olacak.

NASA’nın kısa bir süre önce ‘Perseverance’ olarak adlandırdığı yeni Mars gezgini, uzay ajansının Florida’da yer alan Kennedy Uzay Merkezi’nde test sürecine devam ediyor. Son hazırlıkları yapılan Perseverance donanımının önemli bir parçası olan Mars helikopteri de bu sebeple Dünya’da son kez test edilmiş oldu.

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığında olan helikopterin gövdesi, bir beyzbol topundan biraz daha büyük. Helikopterin dakikada yaklaşık 3.000 defa dönen kanatlarıysa karada bulunan muadillerine kıyasla yaklaşık on kat daha hızlı dönebiliyor.

Helikopter, Mars’ın keşfedilmesinde büyük rol oynayacak:

NASA’nın Mars helikopteri, başka bir gezegende uçan ilk nesne olacak. Güneş enerjisiyle çalışan çift rotorlu uzay aracı, Kızıl Gezegen’e iniş yaptıktan sonra da geziciye bağlı kalacak. Bu noktada görevi yöneten ekip, uzay aracını yerleştirmek için kabul edilebilir bir alan bulduklarında test uçuşları yapmaya başlayacak.

30 günde toplam 5 farklı uçuş gerçekleştirecek olan helikopter, ilk uçuşunda 3 metreye kadar yükselecek ve yaklaşık 30 saniye boyunca havada kalacak. Bu konuda açıklama yapan NASA yetkilisi Thomas Zurbuchen, helikopterle ilgili “Bir sonraki tepenin ötesinde ne olduğunu açıkça görme yeteneği, gelecekteki keşifler için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Mars’ta yaşam belirtileri aranacak:

Ön fırlatma testinin bir parçası olarak uzay aracı, bir hava kilidinin içerisine yerleştirildi ve rotorları dakikada yaklaşık 50 defaya kadar döndürüldü. Yapılan test, helikopterin beklendiği gibi çalıştığını kanıtladı. Yine de her şeyden önce helikopterin Mars’a hatasız bir şekilde fırlatılması gerekiyor. Bunun içinse helikopter, Perseverance Mars gezginine bağlı olarak temmuz ayında Atlas V roketiyle birlikte fırlatılacak.

İkilinin Mars yolculuğu başladığında helikopter, bir keşif kolu gibi hareket ederken Perseverance ise gezegende yaşam belirtileri arayacak. Gezici araç, ayrıca bilim insanlarının gezegenin iklimini ve jeolojisini karakterize etmelerine yardımcı olmak için örnekler toplayacak.

NASA, Mars’tan toplanan örneklerin Dünya’ya en iyi şekilde nasıl döndürüleceğine dair bir plan geliştirmek için ESA’yla birlikte çalışıyor. Bu noktada Rusya Federal Uzay Ajansı’yla birlikte çalışmalar yürüten ESA, koronavirüs nedeniyle planlarını 2022 yılına ertelemiş olsa bile NASA, Perseverance Mars misyonunda herhangi bir gecikme yapmayı düşünmüyor. Her şey planlandığı gibi giderse gezici ve helikopter, Şubat 2021 tarihinde Mars’a ulaşmış olacak.