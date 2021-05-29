NASA'nın Curiosity Aracı Mars'ta Garip Bulutlar Gözlemledi

NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'den bazı gökyüzü fotoğrafları gönderdi. Bu fotoğraflarda Mars atmosferindeki renkli bulutlar dikkatleri üzerinde topladı.

Dünya dışında gerçekleştirilen astronomi çalışmalarında Mars önemli bir hedef ve NASA'nın gönderdiği Curiosity adlı araç son dönemde bu gezegendeki çalışmaların merkezinde yer alıyor. Kızıl Gezegen'e gönderilen yüzey aracı çeşitli araştırmalar yapmasının yanında Mars'tan çok sayıda görsel paylaşıyor.

Curiostiy'den gelen son görsellerden biri adeta Ürgüp'te çekilmiş gibi duruyor. 19 Mart tarihinde aracın kamerasından gelen 21 fotoğraftan oluşturulan görselde bilim insanlarının esas dikkatini çeken nokta ise bulutlar. Oldukça ince bir atmosfere sahip olan Mars'ın bulutları oldukça renkli.

Curiosity'nin gözlemlediği Mars bulutları

NASA'nın paylaştığı görüntü, Mars aracından gelen 21 karenin birleşimiyle ortaya çıkarken Gale Krateri üzerindeki bulut yapısı dikkat çekti. Elde edilen görüntü sayesinde bilim insanlarının daha önce yaptığı bir tahmin de doğrulanmış oldu.

Bilim insanları, geçmişte yaptıkları çalışmalarda Mars'ta her Mars yılının erken dönemlerinde bu tür haremsi bulutların ortaya çıkabileceği tahmininde bulunmuşlardı. Curiosity de bu bulutları gözlemleyebilmek için kamerasını gökyüzüne doğrultmuştu. Gelen görüntüler bilim insanlarını doğruladı.

Colorado'daki Uzay Bilim Enstitüsü'nden atmosferbilimci Mark Lemmon, "Her zaman hangi renklerin ortaya çıkacağını merak ettim: Kırmızılar ve yeşiller ve maviler ve morlar. Mars'ta bir şeylerin rengarenk parladığını görmek gerçekten çok havalı" diye konuştu.

Beklenenden daha yüksek irtifada

Öte yandan bilim insanlarının yaptığı tahminlerde, Mars bulutlarının daha alçak irtifada ortaya çıkacağı öngörülmüştü. Genellikle Curiosity'nin üzerinden geçen bulutların tamamen buzla dolu olduğu ve Mars yüzeyinin 60 kilometre kadar üstünde olması bekleniyor.

NASA görselde yer alan bulutların irtifası hakkında bir açıklamada bulunmadı. Ajansın görüntülerinde yer alan bulutlar, kuru buz adıyla da bilinen donmuş karbondioksitten oluşuyor. Bu bulutlardan yansıyan güneş ışıkları parlamalara yol açıyor. Yine de bilim insanlarının bu konuda kesin bir açıklama yapmadığını da belirtelim.