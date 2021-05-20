NASA'nın Mars Araştırmasından Yeni Bilgiler Yayınlandı

NASA'nın Mars'a yolladığı Perseverance aracından yeni bulgular ve bilgiler paylaşıldı. Bu bilgiler araştırmacıları oldukça şaşırttı.

NASA'nın Mars gezegenine yolladığı Perseverance aracın yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Perseverance Mars yüzeyinde yakın zamanla bir volkanik patlama yüzünden oluşmuş kaya parçalarına rastladı. Bilindiği üzere Perseverance Mars'ta ki Jezero kraterinde NASA'nın SuperCam adını verdiği lazeri ve WATSON (Geniş Açılı Topografik Operasyon ve Mühendislik Sensörü) ile araştırmalar yapmaktaydı.

Bu kaya parçalarının volkanik mi yoksa tortul mu olduğu henüz kesin olarak bilinmemekte. Eğer bu kayalar volkanikse bu bilgi bilim insanlarına bu kraterin belki de milyarlarca yıl önce bir göle yada bir deltaya ev sahipliği yaptığı anlamına gelebilir.

Mars'ta bulunan kaya örnekleri:

Eğer bu kayalar düşünüldüğü gibi volkanikse, hem suyun bir zamanlar Mars yüzeyinde olduğunun hem de Mars'ta belki milyonlarca belki de milyarlarca yıl önce canlıların yaşamış olabilme ihtimalini akıllara tekrar getirecektir. Perseverance'ın keşif projesi müdürü Ken Farley açıklamasında "Bu kayaların hangi türde olduklarını kesin olarak anlamak için onların içinden örnekler almak zorundayız. Eğer bir kayanın içine bakarsanız orada onun tarihini ve bütün yaşam hikayesini göreceksinizdir" dedi.

Ayrıca Mars'tan gelen diğer bilgilere bakacak olursak, bilim insanları Mars gezegeninin hâlâ volkanik olarak aktif olabileceğine dair bilgiler bulmuş olabilirler. Mars'taki çoğu volkanik patlamanın 3-4 milyar yıl önce oluştuğu bilinmekte ancak bilim insanları, Mars'ta son 50.000 yılda oluşmuş bir volkanik patlamanın kanıtlarını bulmuş olabilirler. Elysium Planitia bölgesinde yapılan uydu taramalarında yaklaşık 12 kilometre çapında bir alanda volkanik kalıntı tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre bu alandaki hem kayaların daha yeni oldukları hemde üzerlerinde volkanik kalıntıların diğer bulunan kalıntılara göre daha yeni oldukları saptandı.

Elde edilen tüm bu bilgilerin ışığında Mars'ın düşünüldüğü kadarda ölü olmadığı ve onun hakkında daha öğrenecek çok şeyimiz olduğunu anlamaktayız.