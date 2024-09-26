Curiosity rover'ının tekerleklerinde açılan delikler, Mars'taki zorlu keşif görevine rağmen bilimsel çalışmaları etkilemiyor.

NASA'nın Curiosity rover'ı, Mars'taki keşif görevine tam gaz devam ederken tekerleklerinde belirgin delikler açıldığı görüldü. 2012'den bu yana Gale Krateri'nde araştırmalar yapan bu keşif aracı, Mars yüzeyinde zorluklarla dolu bir yolculuk yaşıyor.

Son yayımlanan görüntüler, Curiosity'nin alüminyum tekerleklerinin ne kadar yıprandığını gözler önüne seriyor. Özellikle sağ orta tekerlek tarafında büyük bir delik açmış durumda. Rover mühendislerinden Ashley Stroupe, bu tekerlek için "Mars’tan aldığı en kötü darbeleri almasına rağmen hâlâ iyi durumda" olduğunu belirtti. NASA ekibi, hasarın yıllar içinde büyüyor olmasına rağmen durumu kontrol altında tutmayı başardı. Zorlu arazilerden kaçınmak ve tekerleklerin ömrünü uzatmak için akıllıca stratejiler geliştirdiler.

Mars’ta keşif süreci devam ediyor

Curiosity'nin tekerlekleri, düzenli aralıklarla kontrol ediliyor. Ekip, çeşitli açılardan görüntü alarak tekerleklerin sağlık durumunu değerlendiriyor. Remington Free, tekerleklerin durumunu belirlemek için her seferinde yaklaşık üç saatlik bir süreçte yedi metre mesafe kat ettiklerini aktardı.

Curiosity, Mars'ta şimdiye kadar 20 millik bir mesafe kat etti ve bu süre zarfında önemli veriler topladı. NASA'nın daha yeni Perseverance rover'ı, Curiosity'nin deneyimlerinden ders alarak geliştirilmiş tekerlek tasarımına sahip. Perseverance’ın tekerlekleri, daha büyük ve daha dar bir yapıya sahipken, kavisli dişler ile zeminle daha iyi bir temas sağlıyor.

Curiosity, bu tekerlek deliklerine rağmen bilimsel çalışmalarını sürdürmekte kararlı. Mars'taki su geçmişini incelemeye ve bu gezegenin bir zamanlar mikrobiyal yaşam için elverişli olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.