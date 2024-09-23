Elon Musk, Mars'a İnsanlı Uçuş İçin Yeni Tarihini Açıkladı

Daha önce insanlı Starship uçuşu için birçok kez planlarını ertelemek zorunda kalan Elon Musk, yeni bir hedef tarihi daha paylaştı.

Elon Musk hepimizin bildiği üzere verdiği tarihleri tutturma konusunda pek de iyi bir sicile sahip değil. Öyle ki geçmişte gerek uzay şirketi SpaceX gerek otomobil şirketi Tesla için olsun, birçok projesine yönelik verdiği tarihleri defalarca ertelemek zorunda kalmıştı. Bugün ise Mars’a Starship yolculuğu için yeni hedefledikleri tarihi paylaştı.

SpaceX CEO’su Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada SpaceX’in önümüzdeki iki yıl içinde Mars’a “yaklaşık beş” mürettebatsız Starship görevi başlatmayı planladığını duyurdu. Musk, bu görevlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi hâlinde, ilk mürettebatlı Mars yolculuğunun 2028 gibi erken bir tarihte yapılabileceğini söyledi.

Yine de bu planlar da beklendiği gibi gitmeyebilir çünkü Musk'ın belirttiğine göre Dünya ile Mars arasındaki yolu kısaltacak gerekli hizalanma çerçevesine planlar yetişmezse iki yıllık erteleme daha görebiliriz.

Starship ile Mars yolculuğu için 2028 hedefleniyor

Musk şirketin ve kendisinin nihai amacının Mars’a gitmek isteyen herkesi bu maceraya dâhil etmek olduğunu belirterek, "Sonunda Mars’a giden binlerce Starship olacak ve bu inanılmaz bir manzara yaratacak." dedi. Musk'ın bu alandaki geçmiş planlarından örnek vermek gerekirse 2016’da SpaceX’in 2018’de Mars’a bir roket göndereceği iddia etmişti ve bu plan defalarca kez ertelendi ve bugün bile hâlâ gönderilebilmiş değil.

SpaceX mevcut aşamada Starship’in beşinci yörünge test uçuşu için Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) izin bekliyor. FAA, uçuşların çevresel etkilerini ve güvenlik önlemlerini incelemeye devam ederken SpaceX bu araştırmalar tamamlanmadan test uçuşlarını gerçekleştiremiyor. FAA geçtiğimiz günlerde çalışmanın Kasım ayı sonuna kadar sürebileceğini açıklamıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mars'a insanlı uçuş Musk'ın planladığı gibi 2028'de gerçekleşebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.