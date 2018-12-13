NASA, Parker Güneş Sondası'ndan Gelen Güneş Görüntüleri

Evreni keşfetmeye kendini adamış olan NASA, Güneş’in atmosferine girebilecek kadar ilerlemeyi başardı.

Güneş Sistemi’ne adını veren yıldızımız Güneş, insanlığın en çok merak ettiği gök cisimleri arasında yer alıyor. Tarihte ilk defa Güneş’e bu kadar yakından bakma şansı buluyoruz.

Parker adlı araç, Ekim ve Kasım aylarında 12 gün boyunca Güneş'i çevreleyen aşırı sıcak harenin içinde yolculuk etti. Bu esnada da yıldızımızı görüntülemeyi başardı. Teknik olarak bu fotoğraf, Güneş’in içinden çekilen ilk fotoğraf olma özelliğini taşıyor.

Parker’ın WISPR adlı kamerasından çekilen fotoğraf, Güneş yüzeyinden sadece 25 milyon kilometre uzaklıktan çekildi. Böyle söyleyince insana çok büyük bir mesafeymiş gibi gelse de, uzayın boyutlarını düşündüğümüz zaman hiç de uzakta sayılmaz. Zaten uzay aracı ile Güneş arasında 25 milyon kilometre olmasına rağmen araç bu fotoğrafı, Güneş’in haresinin içinden çekti. Fotoğrafta, Güneş’te gerçekleşen jet akışı açıkça gözüküyor. Ortadaki parlak nokta, sistemimizin devasa gaz gezegeni Jüpiter. Siyah noktalar ise arkaplan düzeltme algoritmasının eserleri.

Amerikan Jeofizik Birliği’nin güz toplantısından düzenlenen basın toplantısında dağıtılan bu fotoğraf, 7 Aralık’tan itibaren Dünya’ya ulaşmaya başlayan verilerin işlenmesiyle ortaya çıktı. Verilerin tamamlanması ise 2019 yılının Nisan ayında gerçekleştirilecek ikinci yakın uçuşun ardından olacak.

Sondadan gelen ilk sinyal 19 Eylül’de ulaşmıştı. NASA görevlileri bu sinyal sayesinde aracın herhangi bir aksaklık yaşamadığını, bütün ekipmanlarının çalıştığını doğrulamıştı. Parker sondası, ekim ayında Güneş’e en yakın araç ve şimdiye kadarki en hızlı uzay aracı olmuştu.

Aracın hızlı olması, NASA'da görevli bilim insanları için önemli. Bir noktadan sonra araç ile Güneş’in kendi ekseni etrafındaki hareket hızı eşitlenecek, böylece yörüngeden belli bir bölgeyi uzun süre incelemek mümkün olacak. Bu da araştırmacılara, çalışmalarında Güneş’in dönüşünden kaynaklanan problemleri devreden çıkarma şansı verecek.

Güneş’in elektromanyetik alanlarını, iyonlarını ve enerjik parçacıklarını inceleyebilecek ekipmanlara sahip olan Parker Güneş Sondası, Güneş’in pek çok sırrını da açığa çıkaracak. Güneş hakkında merak edilen pek çok şey var. Bunların arasında haresinin neden yüzeyden daha sıcak olduğu gibi ilginç konular da yer alıyor.

Parker Güneş Sondası, 2025 yılına kadar görevinin başında olacak.