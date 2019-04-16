NASA, Uzaya Gönderdiği Farelerin Videosunu Yayınladı

Uzay yolculuklarına diğer canlı türlerinin nasıl tepki vereceklerini incelemek isteyen NASA, uzaya fare gönderdi. Sonuç ise beklenenden komik oldu.

Uzayda yaşam var mı bilmiyoruz ama uzaya yaşamı yaymaya kararlı olduğumuz kesin. Şimdilik ilk hedefimiz Mars gibi gözüküyor. İnsan vücudunun bu yolculuğa ne tepki vereceği az çok belli olsa da diğer canlılar hakkında çok bir bilgimiz yok.

NASA, diğer canlıların uzayda zaman geçirdiklerinde yaşadıkları değişimi incelemek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla özel bir yaşam modülü oluşturan araştırmacılar, modülü ve içindeki fareleri Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi. Ortaya çıkan sonuçlar hem ilginç hem de komik oldu.

Fareler, deneyin ilk kısmında inanılmaz rahatsız oluyorlar. Etrafta savrulan, kafesleriyle birlikte sürüklenen ve ne tarafın doğru taraf olduğunu anlamaya çalışan farecikler bir süre sonra duruma uyum sağlıyor. Hatta çevrelerine tahminlerden daha iyi uyum sağlayan küçük tüylü dostlarımız yerçekimsiz ortamı kendi avantajlarına kullanmaya başlıyor.

Hatta farelerin bu durumdan keyif aldıkları bile söylenebilir. Yerçekimsiz ortama alışan fareler, kafesin içinde dört bir yana uçarak kafeslerini devasa bir hamster tekerleğine çevirdi. Bu durum, farelerin denge hissini geri kazanmak ve stresle başa çıkmak için geliştirdikleri bir mekanizmaya işaret ediyor olabilir.

NASA araştırmacıları farelerin davranışlarını incelediklerinde, bu canlıların dünyadaki hareket rutinlerine büyük oranda devam ettiklerini ortaya çıkardı. Bu tür araştırmalar, NASA’ya uzun süre düşük yerçekimine sahip ortamda kalan memelilerin biyolojilerinde ve davranışlarında yaşanan değişiklikleri gözlemleme fırsatı veriyor.