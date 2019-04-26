NASA'nın Yenilikçi Fikir Ödülü, Mars Serası Projesine Gitti

Dartmouth Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, Mars’ta bitki yetiştirmek amacıyla yepyeni bir sera tasarımına oluşturdu. Kubbe şeklinde tasarlanan sera, NASA’nın 2019 BIG Idea Challenge’ını kazandı. Dartmouth öğrencileri, bu ödülle birlikte bu yaz NASA'da staj yapma şansı yakaladılar.

Topraksız tarım yapılması planlanan serada, astronotlar Mars yüzeyinde kendi yiyeceklerini yetiştirebilecek. Öğrenciler, seranın 4 astronotun 600 günlük besin ihtiyacını rahatça karşılayabilecek düzeyde besin üretimi imkânı sunduğunu belirtiyorlar. Geliştirilen serada lahana, soya, tatlı patates, patates, brokoli, çilek, buğday ve yer bademi yetiştirilmesi planlanıyor.

Sistemde kubbenin altına yerleştirilen besin çözeltisiyle doldurulmuş büyük bir tank sistemi besleyecek ve seradaki bitkilerin fotosentezi için hem güneş ışığından, hem de sisteme yerleştirilen LED'lerden faydalanılacak.

Bu yapının Mars’a gönderilmesi aslında hayal değil. Tasarımı yapan ekibin hesaplarına göre tüm yapı, yaklaşık 9.130 kg’lık tek bir paket halinde Mars’a gönderilebilir. Bu rakam, SpaceX’in yakında Mars’a göndereceği Starship aracının taşıyacağı yükün yalnızca onda biri.

Sistem, kendi kendine yetebildiği için çok az denetime ihtiyacı olacak. Bu da astronotların keşif yapmak için bolca zamanı olacakları anlamına geliyor. Öğrencilerin yaptıkları tasarımı anlattıkları tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.