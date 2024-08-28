Nokia’nın 4G LTE altyapı teknolojisi, Ay yüzeyinde astronotların kesintisiz iletişim ve veri aktarımı yapabilmesi için uzay giysilerine entegre ediliyor.

Nokia, NASA’nın Artemis III görevinde kullanılacak yeni nesil uzay giysilerine 4G LTE teknolojisini entegre etmek için Axiom Space ile iş birliği yaptı. Bu yenilik, 2026'da Ay yüzeyine yapılacak görevde astronotların sürekli ağ bağlantısına sahip olmasını mümkün kılacak, böylece görevlerin verimliliği büyük ölçüde artacak.

Axiom Space’in Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) uzay giysileri, Nokia’nın 4G LTE teknolojisi ile donatılacak. Bu sayede astronotlar, Ay yüzeyinde gerçek zamanlı HD video çekimi, sesli iletişim ve telemetri verilerini birkaç kilometre boyunca iletebilecek. Aynı zamanda bu teknoloji misyon kontrolüyle kesintisiz bağlantı sağlayarak ekip içi iletişimi de güçlendirecek.

Nokia’nın 4G teknolojisi ile uzay giysileri yeniden şekilleniyor

Nokia’nın geliştirdiği Ay Yüzeyi İletişim Sistemi (LSCS), “ağ-kutu” olarak adlandırılan bir birimi içeriyor. Bu birim radyo, baz istasyonu ve hücresel ağ unsurlarını tek bir üniteye topluyor ve uzay giysilerine entegre ediyor. Bu bileşenler Ay’ın zorlu koşullarına dayanacak şekilde optimize edildi ve enerji verimliliği gözetilerek tasarlandı.

Bu iş birliği, Nokia’nın Ay’da ilk hücresel ağı kurma çabasının bir devamı niteliğinde. Gelecekteki Ay görevleri ve diğer gezegenlerdeki misyonlar için hücresel bağlantının önemini ortaya koyacak olan bu teknoloji, uzay keşiflerinde yeni bir dönemi başlatma potansiyeline sahip diyebiliriz.