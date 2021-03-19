NASA, SLS Adlı Roketini Başarıyla Test Etti

NASA, Artemis projesinin bir parçası olan ve insanları Ay'a götürecek roket olan SLS'yi başarıyla test etti. SLS, yalnızca 8 dakikada yeryüzünden ayrılıp uzaya çıkabilecek.

SpaceX, Blue Origin gibi özel şirketler insanlığı doğal uydumuz Ay’a ve komşu gezegen Mars’a taşımak için çalışmalarını sürdürürken uzay söz konusu olduğunda tüm dünyanın odaklandığı kurum olan NASA da yeniden Ay’a gitmek roket çalışmalarını sürdürüyor.

Şu sıralar 1972 yılından bu yana insanları ilk kez Ay’ın yüzeyine indirecek araç olan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) üzerindeki çalışmalarına devam eden NASA, mevcut en güçlü roketi ile başarılı bir test gerçekleştirdi.

SLS, test sırasında devasa bir gaz bulutu ortaya çıkardı

2017 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan Artemis projesinin bir parçası olan SLS, fırlatıldığı andan itibaren atmosferi aşarak uzaya yaklaşık 8 dakikada çıkıyor. Bu nedenle NASA, söz konusu test sırasında SLS’yi 8 dakika boyunca çalıştırarak bir anlamda sorunsuz bir şekilde uzaya çıkıp çıkmayacağını simüle etmeyi hedefliyordu.

Roket, dört güçlü RS-25 motoru ve yanlarda bulunan iki güçlendiriciden oluşuyor. Test başlayıp motorlar çalıştırıldığında öylesine büyük bir gaz bulutu yayıldı ki o sırada yörüngede dönmekte olan Goes-16 adlı uydu, söz konusu gaz bulutunu uzaydan görüntüleyebildi.

SLS'in tüm parça yapısı bu şekilde

NASA, test sırasında motoru 8 dakika boyunca çalıştırarak fırlatmayı simüle etmeyi hedeflese de yalnızca 4 buçuk dakika çalıştırıldı ve mühendisler, ihtiyaç duyulan tüm verileri bu süre zarfında elde etmeyi başardılar.

Boeing başkan yardımcısı ve SLS program müdürü John Shannon, SLS’in ilk sıcak ateşleme girişimiyle ilgili olarak “Bu, şu ana kadarki uçtuğumuz en ağır araç olacak” ifadelerini kullanırken; bu nedenle testin titreşim, sıcaklık, gerilim gibi konularda son derece önemli veriler sağlayacağını aktardı.

Aslına bakacak olursak SLS, anlaması oldukça basit bir yakıt kullanım yöntemine sahip. Roket, ana yakıt olarak sıvı hidrojene, yakıtı “yakmak” için ise sıvı oksijene sahip. Sıvı oksijen ile sıvı hidrojen roketin içinde büyük bir itme gücü oluşturacak şekilde kimyasal tepkimeye giriyor ve ortaya oldukça sıcak su buharı çıkıyor.