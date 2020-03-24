NASA'dan UFO Olduğu İddia Edilen Görüntüler İçin Açıklama

NASA’nın Stereo aracı, 29 Şubat’ta gizem, dairesel bir nesneningörüntüsünü yakaladı. Stereo’nun elde ettiği görüntü UFO meraklılarının heyecanlanmasına neden oldu. NASA, görüntüler hakkında açıklama yaptı.

NASA, 2006 yılında Güneş ve Güneş’in koronal kütle atımını incelemek için iki aracını uzaya gönderdi. NASA’nın uzaya gönderdiği araçlardan Stereo, hala görevine devam ediyor. Stereo, şubat ayının son gününde içerisinde Venüs ve Dünya’nın olduğu güzel bir görüntü yakaladı. Stereo tarafında yakalanan görüntüde Venüs ve Dünya’nın yanında bir de daire şeklinde bir şey görünüyordu.

Stereo’nun elde ettiği bu görüntü yayınlandıktan sonra UFO meraklıları, görüntüde yer alanın daire şeklinin UFO olduğunu iddia ettiler. Ancak UFO yalanlarını ortaya çıkaran UFO of Interest’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda görüntüde görülen dairesel şeklinde gezegenin yansımalarından kaynaklandığı söylendi.

NASA da geçtiğimiz cuma günü Stereo’nun internet sitesinden bir açıklama yaparak Ufo of Interest’in açıklamasını doğruladı. NASA’nın yayınladığı açıklamada, “Tuhaf görünümlü geometrik nesne aslında Venüs gezegeninin teleskop optiği içindeki dahili bir yansımasıdır” denildi.

Sıradan bir gözlemcinin Stereo’nun yakaladığı bu görüntüdeki nesnenin UFO olduğunu düşünmesi anlaşılır bir durumdur. Hızlandırılmış videolarda dairesel şekil, uzayda yolculuk ediyormuş gibi bile görünür. Bu, insanların yansımanın uzay aracı olduğunu düşünmesine neden oluyor.

Stereo aracı tarafından dahili yansımaların olduğu görüntüler ilk defa 29 Şubat’ta elde edilmedi. NASA, Stereo’nun internet sitesinde bu şekilde olan görüntüleri yayınladı. Stereo’nun internet sitesinde yer alan dahili yansıma fotoğraflarına buradan ulaşılabilir.