Galaksimizin derinliklerindeki kara delikler üzerine gözlem yapan gökbilimciler, sarmal bir gökadayı görüntülemeyi başardı. Hubble Uzay Teleskobu'yla görüntülenen gökadaya UGC 11537 adı verildi.

Bu hafta Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay gözlemlerinde oldukça büyük öneme sahip Hubble Uzay Teleskobu'yla muhteşem bir görüntü kaydedildi. Görüntüde, Aquila (Latince ‘kartal’ anlamına geliyor) takım yıldızında bulunan sarmal bir gökada dikkat çekti.

Galaksinin derinliklerindeki devasa kara delikler hakkında daha fazla bilimsel veri elde etmek için gözlem yapan bilim insanları, gökadaya 'UGC 11537' adını verdi.

Sarmal Gökada'nın Görüntüsü Kaydedildi

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu görüntüde, görkemli gökadanın yandan görünümü yer alıyor. Hubble’ın Geniş Alan Kamerası'nın kızılötesi ve ışık yetenekleri sayesinde gökadanın merkezinin etrafında hareket eden sıkıca sarılmış sarmal kollar başarıyla kaydedildi. UGC 11537 adlı sarmal gökada, Aquila takım yıldızında 230 milyon ışık yılı uzaklıkta ve samanyolu düzlemine yakın bir konumda yer alıyor. O kadar yakın ki galaksimizdeki yıldızlar görüntüde yer aldı.

Görüntü, gökbilimcilerin uzak galaksilerin merkezlerindeki süper kütleli kara delikleri incelemek için tasarladıkları bir gözlemde kaydedildi. Hubble teleskobunun profesyonel gözlemleri ve diğer teleskoplarla elde edilen veriler, gökbilimcilerin bu galaksilerdeki yıldızların kütle ve hareketlerinin ayrıntılı modellerini yapmalarını sağladı.

Hubble Teleskobu, 30 yıldan daha uzun süredir çalıştığı için yavaş yavaş eskimeye başladı. Yakında Hubble’a rakip olacak olacak James Webb Uzay Teleskobu da uzaya fırlatılacak. Ancak NASA yine de Hubble’ı uzun süre daha çalışır durumda tutmayı planlıyor.