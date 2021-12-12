2021’in En Parlak Kuyruklu Yıldızı, Dünya’ya En Yakın Konumu

2021 yılının en parlak kuyruklu yıldızı bu gece Dünya’ya en yakın konumunda olacak. Güneş etrafındaki yörüngesini on binlerce yılda tamamlayan Leonard Kuyruklu Yıldızı, Dünya’dan gözlemlenebilecek.

Eğer galaksilere, gezegenlere, yıldızlara, gök taşlarına ve kuyruklu yıldızlara olan ilginizden dolayı kendinize bir teleskop edindiyseniz, bugün şanslı gününüz olabilir. Çünkü yılın en parlak kuyruklu yıldızı bu geceden itibaren Dünya’ya en yakın konumunda olacak.

İlk olarak 2021 yılının Ocak ayında Gregory J. Leonard tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, “Comet C/2021 A1” olarak resmi kayıtlara geçti. Leonard Kuyruklu Yıldızı bu gece Dünya’nın 34 milyon kilometre uzağından geçiş yapacak. Bu mesafe her ne kadar uzay ölçüsünde ‘minicik’ sayılsa da uzmanlardan alınan bilgilere göre kuyruklu yıldızı çıplak gözle görmek şu an için mümkün olmayacak.

80 bin yılda bir gerçekleşiyor:

Leonard Kuyruklu Yıldızı’nı özel kılan unsurlardan birisiyse Güneş etrafındaki dönüşünü tamamlama süresi. 80 bin yılda yörüngesini tamamlayan kuyruklu yıldız, bu gece teleskoplarla görülebilecek. Bu etkileyici olayın çıplak gözle ne zaman gözlemlenebileceğiyse kesin değil. 13 ve 14 Aralık tarihlerinde kuyruklu yıldızın en parlak haline ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da çıplak gözle görülebilmesi için bir umut ışığı olabilir.

Dünya’mızın yakınından geçecek Leonard Kuyruklu Yıldızı’nın gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmadığının da altını çizmek gerekiyor. Uzayla ilgili araştırmalarına yeni başlayanlar için de kuyruklu yıldızların birer ‘yıldız’ olmadığını belirtmekte fayda var. Kuyruklu yıldızlar, güneş sisteminin oluştuğu zamanlardan kalan toz, kaya ve buz parçaları. Boyutları birkaç kilometreden onlarca kilometreye kadar değişen kuyruklu yıldızlar, Güneş’e yaklaştıkça sahip oldukları gaz ve tozu arkalarında bırakıyorlar. Bu da ‘kuyruk’ diye adlandırılan olayı meydana getiriyor.