NASA, Öğrencilerden Ay ve Mars Görevleri İçin Yardım İstiyor

NASA, öğrencilerden Ay ve Mars görevleri için yeni teknolojiler tasarlamasına yardımcı olacak öneriler istiyor. Öğrencilerden gelen fikirler bir yarışma kapsamında değerlendirilecek ve kazananlar ödüllendirilecek.

NASA, mürettebatlı Ay ve Mars görevlerinin sorunsuz geçmesini sağlamak için gelebilecek her türlü yardıma açık. Uzay ajansı, öğrencileri uzay yolculuğu teknolojisini incelemeye ve geliştirmeye teşvik eden yeni bir yarışma düzenliyor.

NASA, üniversite öğrencilerinin uzay yolculuğu teknolojisini geliştirebildikleri ve yenilikler sunabildikleri Moon to Mars Exploration Systems and Habitation Academic Innovation Challenge (M2M X-Hab) adlı bir yarışma gerçekleştiriyor. Bu yarışma, havacılık ve uzay sektörü ile ilgilenen üniversite öğrencileri için uygulamalı tasarım, araştırma ve geliştirme fırsatları sunacak.

Yarışma, başka gezegenlere yerleşme, uzay araçları, ileri robotik görevler, otonom görev teknolojisi ve uzaktan üretim gibi temel sistemler ve insanlı uzay uçuşu mimarisi üzerindeki çalışmaları ödüllendirecek. Ödüller 15.000 dolar ila 50.000 dolar arasında değişiklik gösteriyor.

NASA'nın öğrencilere sunacağı ödül oldukça mütevazı görünüyor. Ancak Uzay Ajansı keşiflerin somut ürünlerle sınırlı olmayabileceğini vurguladı. Örneğin, öğrencilerin sunacağı araştırmalar, bilgi boşluklarını dolduran veya riskleri azaltan çözümler de içerebilir. Öğrencilerden gelecek çalışmaların son teslim tarihi 24 Nisan olarak açıklandı.

Yarışma, NASA'nın Ay ve Mars görevlerine büyük bir atılım getirebilir. M2M X-Hab, gezegenler arasında seyahat etmek ve hayatta kalmakla ilgili sorunlara farklı çözümler getirebilir.