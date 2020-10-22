NBA 2K21'den Oyun İçi Reklamlar İle İlgili Açıklama

Oyuncuları çileden çıkaran oyun içi reklamlar yüzünden eleştiri bombardımanına tutulan 2K Games, nihayet açıklama yaptı. Geliştirici tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu reklam eklentisi, deneyimi beklenmeyen bir şekilde etkiledi ve gelecek güncellemelerde düzeltilecek.

NBA 2K serisi, basketbol temalı oyunları sevenler için en popüler seri olsa da özellikle son birkaç yılda oyunda yer alan hatalar, sorunlar, mikro ödemeler ve oyun içi reklamlar ile fazlasıyla eleştiriliyor. Evet oyun içi reklamlar…

NBA 2K serisi, tıpkı diğer popüler oyunlar gibi 60 dolarlık (fiyat, Türkiye’de platformdan platforma değişiyor) bir fiyat etiketine sahip olmasına rağmen oyun severler, oyun içi atlanamayan reklamlar ile karşılaşıyorlar ve NBA 2K21 de bu konuda bir istisna olmadı.

NBA 2K21’i açıp ‘Hızlı Maç’ seçeneğine giriş yaptığınızda karşınıza bir dijital billboard çıkıyor ve bu ekranda atlanamayan bir reklam izlemek zorunda kalıyorsunuz. Bu reklamdan sonra ise gerçek bir NBA 2KTV görüntüleri geliyor ve bu andan itibaren sahneyi geçebiliyorsunuz.

Oyun içi reklamlar, ücretsiz mobil oyunlar söz konusu olduğunda son derece sıradan öğeler olsa da tam fiyatını ödediğiniz bir oyunda gösterilmesi pek de alışık olduğumuz ve kabul edebileceğimiz unsurlar değil. Bu nedenle de 2K Games, oyun içi reklamlar ile ilgili eleştiri bombardımanına tutuluyor.

Eleştirilerin gittikçe artması üzerine NBA 2K21’in resmi Twitter hesabından bir açıklama paylaşan 2K Games, “Bildiğiniz gibi son birkaç yılda 2KTV segmentine reklamlar entegre edildi. Dünkü 2KTV reklam yerleşimi ise oyuncularımızın deneyimini istemediğimiz bir şekilde etkiledi, reklamların oyun öncesi tanıtımın bir parçası olması amaçlanmamıştı.” ifadelerini kullandı.

“Gelecek bölümlerde(güncellemelerde) bunu düzelteceğiz.” diyen 2K Games, bir anlamda oyuncuların eleştirilerine kulak verdiğini göstermiş oldu. Tabi bu güncellemenin nasıl geleceği ya da reklamları ‘ne kadar’ düzelteceğini de şu an için bilmiyoruz.

NBA 2K21'deki oyun içi reklamlar bu şekilde karşımıza çıkıyor