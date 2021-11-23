Gelecekte dahil olacağı sektörde 'ne iş yapabileceğini' merak eden tüm öğrencilerin katılabileceği, Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Topluluğu (YUSES) tarafından düzenlenen 'Ne İş Olsa Yapar mıyım?' 27 - 28 Kasım tarihlerinde online olarak gerçekleşecek.

Türkiye’nin en aktif öğrenci kulüplerinden biri olan Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Topluluğu (YUSES) tarafından düzenlenen ve bu sene 7.’si gerçekleşecek olan 'Ne İş Olsa Yapar Mıyım?' 27 Kasım'da başlıyor. Bu sene online olarak gerçekleşecek olan etkinlik, iki gün sürecek.

Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarını yaparken çalışmak istedikleri sektör ve departmanları daha yakından tanımalarını sağlayacak, alanında uzman konuşmacıların yol gösterici ve ilham dolu hikayelerinden tecrübe çıkartıp gelecekteki meslek hayatları için fikir sahibi olmalarını sağlayacak bir kariyer etkinliği olan 'Ne İş Olsa Yapar Mıyım?' iş dünyasında profesyonellerle öğrencileri bir araya getirecek.

Staj imkanlarından ödüllü yarışmalara, dolu dolu bir etkinlik:

13 ana etkinlikten oluşacak etkinlikte aynı zamanda ek oturumlar, ödüllü vaka analizi yarışmaları, mülakat simülasyonları ve staj imkanları da olacak. Tüm katılımcılar için verimli geçecek bu dolu dolu etkinlikte Efes, GQ, PwC, Zorlu Holding, Garanti BBVA ve Bayer gibi sektörlerinde zirvede olan pek çok şirketten profesyoneller yer alacak.

Farklı sektörlerden profesyonellerin konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin konuk listesinin bir kısmı ise şöyle;

Arda Özkan - Marketing Strategy; Consumer & Shopper Insights and Analytics Manager at Anadolu Efes

Ali Tufan Koç - Editor In Chief at GQ Magazine Turkey

Mehmet Önal - Director, Risk Assurance Services at PwC

Canan Yazgılı - Manager, Risk Assurance Services at PwC

Abdullah Çerekçi - Head of Strategy and Business Development at Zorlu Holding

Ümran Yalın - Digital Channels Analysis Manager at Garanti BBVA

Etkinlik hakkında detaylara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.