Çevrenize bir dönüp bakın, miyop olmayan kaç kişi var? Şu anda olmasa bile, ilerleyen süreçlerde ufak numaralara sahip de olsalar gözlerinde miyop oluşma ihtimali çok yüksek.

Hemen hemen herkesin miyop olmasının altında yatan sebep ne? Neden hipermetrop ya da astigmat değil de miyop?

Özellikle bazı insanlar, miyop olmaya daha da yatkın! Nedenini açıklıyoruz…

Öncelikle miyopu açıklayarak başlayalım.

Miyop, bizim bildiğimiz hâlde uzağı görememe hâli, ancak tıp literatüründe gözün doğal yapısındaki bozukluklar sonucu ışığın retinanın önünde odaklanmasıyla ortaya çıkan bir görme kusuru olarak biliniyor.

Miyop, özellikle genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığı göz hastalıklarından birisidir. Ebeveynlerinden bir veya her ikisi de miyop olan çocukların, bu durumu yaşama olasılığı diğerlerine göre daha yüksek oluyor.

Yetişkinlerde görülen miyop vakaları, çoğunlukla genetik bir temele dayanıyor.

Korkmayın, tek sebep genetik değil. Çünkü onun yanı sıra çevresel faktörler de miyop gelişimini önemli oranda etkiliyor. Özellikle fazla telefona, bilgisayara bakmak, çok kitap okumak ya da yakın mesafeden bir çalışma gerçekleştirmek, odaklanmak miyobun şiddetini artırıyor.

Eğer bir çocuk sahibiyseniz, onu ekrandan ne kadar uzak tutarsanız, uzun vadede göz sağlığı için o kadar iyi olacaktır. Sürekli yakın mesafeye odaklanmak, göz kaslarını zorladığı gibi zamanla göz yapısında kalıcı değişikliklere neden olur.

İlginç bir bulgu daha var: Açık havada vakit geçirmeyi seviyorsanız, şanslısınız.

Araştırmalar, açık havada vakit geçiren kişilerin, kapalı alanlarda uzun süre vakit geçiren kişilere oranla daha az miyop olma eğilimi gösterdiğini buldu. Bu durum, Güneş ışığının göz kaslarını güçlendirmesinden kaynaklanıyor. Her şey tamam, peki başka bir faktör de miyop olmamıza sebep olur mu?

Maalesef evet! Akraba evliliği, miyopun genetik geçişinde önemli bir etken olduğu gibi uyku düzeni gibi ufak faktörler de uzun vadede göz sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebiliyor.

İşte neden her 10 kişiden 8’inin miyop olduğunun en basit açıklaması bu sebepler… Peki aramızda miyop olmayan var mı?

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