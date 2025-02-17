Uyandığımızda gözlerimiz, her zamankinden farklı bir şekle bürünmüş olabiliyor. Çoğu zaman kendini, şişlikle belli ediyor. Bu durumun sebebini, "Dozunda Bilim" serimizin 4. içeriğinde açıklıyoruz!

Yeni uyanıp lavaboya gittikten sonra aynaya baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey, gözlerimiz olur. Kimi zaman kısıktır, çoğunlukla kapakları şişmiştir...

Bu şişliğin tabii ki birden fazla sebebi olabilir. Bu sebeplerin neler olduğunu ve önüne geçmek için neler yapılabileceğini anlattığımız içeriğimizi okumaya devam edebilirsiniz!

Uyandığımızda gözlerimizin şişmiş olmasının sebepleri:

Ödem

Uyku kalitesi

Alerji

Beslenme ve su tüketimi

Hormonal değişimler

Sıvı tutulumu, yani ödem birikebiliyor.

Gece boyunca yatay pozisyonda kaldığımız için vücuttaki sıvılar yer çekimi etkisiyle yüz ve göz çevresinde birikiyor. Bu da gözlerin şiş görünmesine yol açıyor.

Özellikle fazla tuz tükettiyseniz veya önceki gün alkol aldıysanız vücudun daha fazla su tutmasına ve göz şişliğinin artmasına neden olabiliyor.

Uyku süresi ve kalitesi de etkili.

Yetersiz veya aşırı uyku, göz altı torbalarının belirginleştirebiliyor. Kalitesiz uyku yüzünden dolaşım sistemi etkileniyor ve göz çevresinde yine sıvı birikiyor.

Alerjiden kaynaklı olabilir.

Polen, toz, hayvan tüyü gibi alerjenler göz çevresinde iltihaplanmaya ve sıvı birikimine sebep olabiliyor. Bu alerjik reaksiyonlar "histamin" (oluşan alerjenleri vücuttan ve ciltten uzaklaştırmaya yarayan, bu süreci başlatan kimyasallar) salgılatıyor ve bu da gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve şişmeye sebep oluyor.

Beslenme ve su tüketiminin de payı var.

Akşam geç saatte fazla tuzlu veya işlenmiş gıdalar tüketmek sıvı tutulmasına yol açabiliyor. Yeterince su içmediğinizde ise vücudun sıvıyı tutmasının, böylelikle göz şişkinliği yapmasının önünü açıyor.

Ve tabii ki hormonal değişimler:

Regl dönemi, hamilelik veya hormonal dengesizlikler yine vücutta sıvı tutulmasına neden olabiliyor ve sonucunda gözlerde şişkinlik ortaya çıkıyor.

Peki bu şişkinliği azaltmak veya önüne geçmek için neler yapabiliriz?

Bol su içmek:

Tuz tüketimini azaltmak

Başı biraz yükselterek uyumak

Düzenli uyumak

Not: Eğer şişlik sürekli hâle geldiyse ve başka sağlık sorunlarıyla birlikte görülüyorsa (örneğin tiroid hastalıkları, böbrek sorunları) bir doktora danışmakta fayda var.

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