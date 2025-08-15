Neo Berlin 2087, farklı kamera açılarını bir araya getiren yapısıyla dikkat çeken bir aksiyon RPG olarak geliştiriliyor. Oyuncular, hem hikâye odaklı sahneler hem de yoğun çatışma anlarıyla karşılaşacak. Yeni fragman ise oyunun dünyasına ve atmosferine dair yeni kesitler sunuyor.

PS5’e özel olarak geliştirilen Neo Berlin 2087, yayımlanan yeni oynanış videosuyla yeniden konuşulmaya başladı. Hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs kamera açılarını aynı anda sunmasıyla oyuncuların ilgisini çeken oyun, bu yönüyle farklı bir deneyim vaat ediyor.

Neo Berlin 2087, ilk kez birkaç yıl önce duyurulduğunda oyuncuların radarına girmeyi başarmıştı. Fakat o zaman paylaşılan görüntüler, prodüksiyon kalitesi yüksek olsa da teknik açıdan biraz tartışma yaratmıştı.

Distopik bir dünyada geçiyor

Yayımlanan yeni fragman ise kara delikler üzerine geçen kısa bir sohbetle açılıyor, ardından tempo hızlanıyor ve peş peşe aksiyon sahneleri ekrana geliyor. Tanıtım metnine göre oyunda yepyeni bölümler, sinematik ara sahneler ve hikâye odaklı bir ilerleyiş bizleri bekliyor. Ayrıca Bryan ve Phoenix adında iki yeni karakter de oyuna dahil edilmiş.

Tür olarak aksiyon RPG olarak tanımlanan yapımın çıkış tarihi ise şimdilik netleşmiş değil. Neo Berlin 2087’nin yeni oynanış videosu, oyunun atmosferiyle oynanış tarzına dair bize daha net bir fikir veriyor diyebiliriz.