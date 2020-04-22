Salazar Slytherin’in Adı Gerçek Bir Yılan Türüne Verildi

Harry Potter evrenindeki büyücülük okulu Hogwarts’ta yer alan dört binadan birine ismini veren Salazar Slytherin’in ismi bu sefer gerçek bir yılan türüne verildi.

Hindistan’dan araştırmacılar, yeni bir yeşil çukur engereği türü keşfettiler. Araştırmacılar, keşfettikleri çukur engereği türüne Harry Potter evrenindeki karakterlerden olan Salazar Slytherin’in adını verdiler.

Yeni yılan türünün keşfi ile ilgili Zoosystematics and Evolution dergisinde makale yayınlayan araştırmacılar, Salazar Slytherin’in yılanlarla konuşma yeteneğinden dolayı yılana “Trimeresurus salazar” adını verdiklerini açıkladılar.

Trimeresurus salazar ismini alan yeşil çukur engereği, zehirli bir yılan türüdür. Türün erkeklerinin kafasının kenarında yer alan turuncu ve kırmızı renklerdeki şerit, türün ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor. Trimeresurus salazar, Hindistan’ın yanında Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde de görülebiliyor.

Yılana ismi verilen Harry Potter evreninden Salazar Slytherin kimdir?

Salazar Slytherin, J.K. Rowling’in Harry Potter kitap serisi ve serinin film uyarlamalarında yer alan Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nun dört kurucusundan biridir. Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw ve Helga Hufflepuff ile beraber Hogwarts’ı kuran Salazar Slytherin’in ismi, okulda yer alan binalardan birine de verilmiştir.

Salazar Slytherin’in yılanlarla konuşma yeteneği olduğu için adına kurulan binanın simgesi de bir yılandır. Harry Potter serisinde, Slytherin’in en en güçlü büyücüler arasında yer aldığı da belirtilirken, Harry Potter serisinin kötü karakteri Voldemort da Hogwarts’da eğitim gördüğü sırada bu binada kalmıştır.