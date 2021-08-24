Hem kişiliği hem de yaptığı sanatla milyonların sevgisini kazanmayı başaran usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatı film haline getiriliyor. Mustafa Uslu tarafından üstlenilen projenin nerede yayınlanacağı ve ne zaman seyirci ile buluşacağı şimdilik bilinmiyor.

Türk müziğinin en önemli isimlerinden Neşet Ertaş'ın hayatı, yakın bir gelecekte film haline gelecek. Projenin başında ise Ayla, Müslüm ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi yapımların ardındaki isim olan Mustafa Uslu olacak.

Bozkırın Tezenesi olarak da bilinen usta isim, film boyunca iki kişi tarafından canlandırılacak. Abdallık geleneğini sürdürmeye çalışan ozanlardan Bektaş Dolu, Neşet Ertaş'ın gençlik yıllarına hayat verecek. Ramazan Bağgül ise Neşet Ertaş'ın Almanya'dan Türkiye'ye olan serüvenini canlandıracak.

Neşet Ertaş'ın hayatını anlatacak filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstlendi. Daha önce Vizontele, Aşk Tesadüfleri Sever ve Gora gibi yapımlarda yönetmen olarak karşımıza çıkan isim, yine fazlasıyla popüler olacak bir yapıma imza atacak gibi duruyor. Müziklerini Yıldıray Gürgen'in hazırlayacağı filmin senaryosu ise Fulya Özcan ve Mert Dikmen tarafından kaleme alınacak.

Filmde, Neşet Ertaş'ın Prof. Erol Parlak ile röportaj ve şahsi görüşmelerine yer verilecek. Ayrıca abdallık kültürünün de anlatıldığı iki ciltlik seri olan Garip Bülbül, Neşet Ertaş da bu filmin ana konusunu oluşturacak. Neşet Ertaş'ın hayatının anlatılacağı filmin nerede yayınlanacağı şimdilik açıklanmadı.