Daha Net Kara Delik Fotoğrafları İçin Yeni Yöntem Keşfedildi

Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi'nde görevli bilim insanları, Dünya’dan milyonlarca ışık yılı uzaklıkta çekilen kara delik görüntülerini daha canlı ve keskin bir hale getirebilecek yeni bir yöntem keşfetti.

Geçtiğimiz nisan ayında, dünyanın dört bir yanında sekiz teleskopla kurulan bir ağ olan Event Horizon Telescope'u (EHT) yöneten uluslararası bilim insanları koalisyonu, ilk kez bir kara deliğin görüntüsünü ortaya çıkarmıştı. 40 milyar kilometre çapı ile Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara deliği "canavar" olarak tanımlayan bilim insanları, şimdiye kadar yalnızca çizimlerde bakabildiğimiz bu epik astronomi olayına gerçeklik kazandırmayı başarmıştı.

Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi'nden bir araştırma ekibi, 55 milyon ışık yılı uzaklıktaki M87 galaksisinde bulunan bu süper kütleli kara deliği ayrıntılı olarak incelemenin yeni bir yolu bulmuş gibi görünüyor. Yeni araştırma, şimdiye kadar gördüğümüz bulanık görüntülerle karşılaştırıldığında, kara deliğin daha keskin görüntülerine erişebilmeyi vadediyor.

Astrofizik Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Michael Johnson, EHT’nin yalnızca kara deliğin “foton küresi” veya “foton halkası” nı çektiğini söylüyor ve ekliyor: Kesinlikle bundan daha fazlası var

Johnson, “Karadeliğin görüntüsü, aslında iç içe geçmiş bir dizi yüzükten oluşuyor. Her ardışık halka, yaklaşık olarak aynı çapa sahip ancak giderek daha keskin hale geliyor, çünkü ışık gözlemciye ulaşmadan önce kara deliğin yörüngesinde toplanıyor” diyor.

Bilim insanları, dev kütleli kara deliği katmanlara ayırdı

Kendi ağırlığından dolayı içine çöken ve yavaş yavaş ölen kara delikler, merkezinde oluşan devasa çekim gücü nedeniyle ışığın kaçmasına izin vermez. Nitekim siyah görünmesinin nedeni de bu. Birbirine bağlanan sekiz teleskop ağı tarafından sadece beş günde çekilmesine rağmen, 2 yıllık bir analiz sürecinden geçen kara delik fotoğrafı, uzun zamandır soyut olarak düşündüğümüz bu kozmik nesneler hakkında nihayet gerçek verileri toplamamızı sağladı.

Süper kütleli kara deliğin fotoğrafını interferometre adı verilen ölçüm tekniği ile katmanlarına ayıran bilim insanları, böylece kara deliğin iç yapısını açığa çıkardı. Johnson, keşfettikleri yeni yöntemin, gelecekte daha net kara delik görüntüleri elde edilmesini sağlayabileceğini söylüyor.