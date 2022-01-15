Popüler yayın platformu Netflix, ABD fiyatlarına 1 dolar ila 2 dolar arasında zam uyguladı ve en ucuz planın 10 dolara ulaşmasına neden oldu. Gelen bu haberlerden sonra da Türkiye fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Çevrim içi dizi ve film izleme platformları gittikçe yaygınlaşıyor. Türkiye’de de olduğu gibi dünya çapında milyonlarca insan da bu platformları satın alarak yayımlanan içerikleri takip ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde dünyanın en popüler yayın platformlarından biri olan Disney Plus’ın ülkemize gelebileceği tarih ile ilgili yeni bir iddiayı sizlerle paylaşmış, Türkiye’deki platformlara önemli bir rakip olabileceğini aktarmıştık.

Hepimizin bildiği gibi Netflix de bu platformlar arasında en yaygın kullanıma sahip olanlardan biri. Yeni yıla girdikten sonra da milyonlarca kullanıcıya sahip olan bu platforma gelecek zamlar merak konusu olmuştu. Gelen haberlere göre bu konuda yeni bir gelişme yaşandı ve Netflix, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli olan fiyatlara zam yapma kararı aldı.

Planlara 1 ila 2 dolar arasında zam geldi

Cuma günü yapılan açıklamalarda, Netflix’in ABD fiyatlarına 1 ila 2 dolar arasında zam uyguladığı belirtildi. Yani bu zamlar ABD’de yer alan Netflix’in temel planının 9 dolardan 10 dolara, standart planın 13.99 dolardan 15.49 dolara, premium yani özel planın ise 2 dolarlık artışla 20 dolara yükseldiği anlamına geliyor.

Netflix tarafından yapılan açıklamalarda bu zamların; daha fazla seçenek ve deneyim sunmak için yapıldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra da yeni kullanıcıların fiyat değişimlerini direkt görebileceği, mevcut kullanıcıların ise önümüzdeki haftalarda, değişimden 30 gün önce, bir e-mail ile bilgilendirileceği gelen haberler arasında yer aldı.

HBO Max'i geçerek en pahalı platform oldu

Bu zam kararının Netflix’i ülkedeki en pahalı yayın platformu yaptığından bahsetmemiz gerek. Bu karardan önce platformun en büyük rakiplerinden olan HBO Max, standart HD olarak sunulan içeriklerde 15 dolar ile ülkedeki en pahalı yayın platformuydu.

Ancak gelen yeni zam haberi 15.49 dolar ile Netflix’i en pahalı platform yaptı. Bunun yanı sıra Netflix’in ülkemizde de BluTV, Amazon Prime gibi yerleri geride bırakarak en pahalı platform olduğunu belirtelim. Yine de Netflix, Amazon Prime Disney Plus, Apple TV+ gibi önemli rakiplere rağmen hâlen popülerliğini koruyor ve milyarlarca saatlik izlenme sürelerine ulaşmayı başarıyor.

Türkiye'de de zam gelebilir mi?

Tabii bu açıklamalardan sonra ülkemizde yerel fiyatlandırma uygulayan Netflix’in Türkiye’ye de zam yapıp yapmayacağı merak konusu olmuş durumda. Ülkede 3 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan platform, son zammını Mart 2021’de uygulayarak temel planı 26.99 TL, standart planı 40.99 TL, özel planı ise 54.99 TL’ye çıkarmıştı.

Mart ayında gelen bu haberlerden sonra ise ülkemiz için yeni bir zam açıklaması gelmemişti. Şimdilik zam gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmasa da ABD’den gelen açıklamalardan ve fiyat politikasındaki değişikliklerden sonra ülkemizde de bir fiyat artışı yaşanma ihtimalinin bulunduğunu belirtmek gerek.